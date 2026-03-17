Μητσοτάκης στο συνέδριο του Bloomberg: Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει δει τις επιπτώσεις της κρίσης

«Η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να είναι κορυφαία προτεραιότητα της Ευρώπης», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις εξελίξεις στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, από το συνέδριο του Bloomberg «Greek Energy: The New Era», που διεξάγεται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

Κατά τη συζήτηση με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες».

Και πρόσθεσε: «Έχουμε εμπειρία να διαχειριζόμαστε κρίσεις. Η εμπειρία για το πώς η Ευρώπη διαχειρίστηκε την κρίση το 2022, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα πρέπει να αξιολογηθεί».

Συμπλήρωσε δε: «Στην τελευταία κρίση επέμενα ότι πρέπει να μπει ένα όριο στις τιμές του φυσικού αερίου και μας πήρε οκτώ μήνες να το αποφασίσουμε, τώρα πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο στοχευμένοι για προσωρινές παρεμβάσεις. Θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να μην εξαρτάται η Ευρώπη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας.



Ο Κάθετος Διάδρομος μας βοήθησε να αναβαθμίσουμε τη θέση μας ως παρόχου ασφάλειας για την Ευρώπη και ενίσχυσε τους δεσμούς μας με τις ΗΠΑ».

Έκανε ειδική μνεία στο κόστος της ενέργειας επισημαίνοντας: «Πέραν των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου, η χώρα θα πρέπει να συζητήσει και άλλες μορφές, όπως η πυρηνική ενέργεια, όμως αυτό είναι μία συζήτηση που θα γίνει».



Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την Ελλάδα, κάτι που, όπως είπε, οφείλεται στα οικονομικά στοιχεία.



Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το σημαντικό είναι τα Στενά του Ορμούζ. «Κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει, ωστόσο όσο περισσότερο κρατήσει η κρίση, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κόστος. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει δει τις επιπτώσεις της κρίσης, λόγω του ενεργειακού μείγματος που χρησιμοποιεί. Πέραν των παρεμβάσεων που γίνονται τώρα, θα πρέπει να γίνει και γενικότερη συζήτηση στην Ευρώπη για την ενέργεια», τόνισε.

Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, υποστήριξε ότι είναι μέρος της λύσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, στην Ελλάδα θα πρέπει να υπάρξει διάλογος για το ζήτημα.



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα θέματα συνδεσιμότητας, τόσο στο εσωτερικό, όπως στην Κρήτη ή τα νησιά, όσο και με περιοχές του εξωτερικού, υποστηρίζοντας ότι όσο περισσότερα δίκτυα έχουμε, θα είναι τόσο το καλύτερο.

