Κάθετος διάδρομος και γεωτρήσεις στο επίκεντρο της συνάντησης Παπασταύρου - Joshua Volz

Η επιτάχυνση των ενεργειακών εξελίξεων και η θωράκιση της ευρύτερης περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τον Ειδικό Απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ενέργεια, Joshua Volz. Η συζήτηση επιβεβαίωσε την ισχυρή στρατηγική σύγκλιση Αθήνας και Ουάσινγκτον, η οποία μετουσιώνεται σε πράξη μέσα από εμβληματικά έργα υποδομής.

Ο νέος ενεργειακός «πνεύμονας»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), ο οποίος μετά την πρόσφατη συμφωνία των Διαχειριστών (TSOs) αποκτά πλέον κανονιστική σαφήνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Διάδρομος δεν είναι απλώς ένας αγωγός, αλλά μια υποδομή-κλειδί για τη γεωπολιτική αυτονομία της Ευρώπης:

Απεξάρτηση: Επιτρέπει τη ροή φυσικού αερίου (συμπεριλαμβανομένου του αμερικανικού LNG) από τον Νότο προς τον Βορρά, φτάνοντας μέχρι την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Ο Κάθετος Άξονας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και διασφαλίζει χαμηλότερες τιμές μέσω της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας.

Συνδέει τα ελληνικά τερματικά (Ρεβυθούσα, FSRU Αλεξανδρούπολης) με τις τεράστιες υπόγειες αποθήκες της Ουκρανίας, λειτουργώντας ως εγγυητής ασφαλείας για ολόκληρη την ήπειρο.

Ιστορική στιγμή για τις γεωτρήσεις

Στο τραπέζι τέθηκε και η υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy και της Stena Drilling. Πρόκειται για μια εξέλιξη-σταθμό, καθώς «ξεκλειδώνει» την πρώτη ερευνητική γεώτρηση σε βαθιά ύδατα στην ιστορία της Ελλάδας, μετατρέποντας τη χώρα από διαμετακομιστικό κέντρο σε δυνητικό παραγωγό.

«Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες οικοδομούν μαζί μια ισχυρή στρατηγική συνεργασία. Επόμενος κοινός σταθμός η Κροατία και το Three Seas Initiative Summit», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών (3SI) υπογραμμίζει την πρόθεση της Αθήνας να ηγηθεί του ενεργειακού διαδρόμου Βορρά-Νότου, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα από το Αιγαίο μέχρι τη Βαλτική και την Αδριατική.