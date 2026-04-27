Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Τι αλλάζει στους λογαριασμούς ρεύματος με το νέο νομοσχέδιο

Τη δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμη και σε μπαλκόνια φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως σημείωσε, η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να μειώσει το ενεργειακό του κόστος, κάνοντας λόγο για ενίσχυση της «ενεργειακής Δημοκρατίας».

«Ο ήλιος και ο άνεμος ανήκουν σε όλους», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τα συστήματα έως 800W μπορούν να συμβάλουν άμεσα στη μείωση των λογαριασμών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το νομοσχέδιο ενσωματώνει την ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία θέτει σαφείς στόχους και επικαιροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

απλοποίηση διαδικασιών

επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης

μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην αγορά ενέργειας

αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα

Στόχος, όπως είπε, είναι μια πιο προσιτή και άφθονη ενέργεια, με ταυτόχρονη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Ισχυρή παρουσία μικρών φωτοβολταϊκών

Αναφερόμενος στα «μικρά φωτοβολταϊκά», ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι στην Ελλάδα ήδη καταγράφεται υψηλή διείσδυση.

Συγκεκριμένα, από τα 18 GW ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, τα 9,2 GW προέρχονται από χαμηλή και μεσαία τάση μέσω ΔΕΔΔΗΕ, ενώ πάνω από 80.000 εγκαταστάσεις είναι μικρά φωτοβολταϊκά.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αναλογικά διεισδύσεις στην Ευρώπη, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ενέργεια αφορά ευρύτερα την κοινωνία.

Η θέση της Ελλάδας και οι ευρωπαϊκές διαφοροποιήσεις

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο σε όλα τα κράτη-μέλη, καθώς βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Η Ελλάδα, όπως είπε, συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν ήδη επιτύχει τους στόχους τους και κατατάσσεται έβδομη παγκοσμίως στη διείσδυση ενέργειας από ήλιο και άνεμο.

Αντίθετα, άλλες χώρες χρειάζονται περισσότερο τις νέες απλοποιήσεις για να ενισχύσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών.

Ρυθμίσεις για περιοχές Natura

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ρυθμίσεις για τις περιοχές Natura, τονίζοντας ότι στόχος είναι η προστασία της βιοποικιλότητας και η αποφυγή άναρχης δόμησης.

Όπως εξήγησε, στο δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνονται σήμερα ακόμη και πόλεις, νησιά και σημαντικές υποδομές, όπως τα Ιωάννινα, η Καστοριά, η Χάλκη, η Σκόπελος, καθώς και αεροδρόμια και λιμάνια.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει περιορισμένες επεκτάσεις σχεδίων πόλης με οργανωμένο σχεδιασμό, μέσω ειδικών περιβαλλοντικών μελετών.

Έλεγχος και περιβαλλοντική ισορροπία

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις θα συνοδεύονται από στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δημόσια διαβούλευση, ενώ τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια εγκρίνονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι επιδιώκεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη με κανόνες, που θα καλύπτει τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.