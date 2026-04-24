Μπλόκο σε ξαπλώστρες και καντίνες: Αυτές είναι οι 251 «απάτητες παραλίες» της Ελλάδας (πίνακας)

Με στόχο την αυστηρότερη προστασία του οικοσυστήματος και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας των ελληνικών ακτών, η κυβέρνηση προχωρά στην επέκταση του θεσμού των «Απάτητων Παραλιών». Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι κ.κ. Κυριάκος Πιερρακάκης και Σταύρος Παπασταύρου, ο αριθμός των προστατευόμενων παραλιών αυξάνεται πλέον από τις 238 στις 251.

Αυστηροί περιορισμοί και απαγορεύσεις



Στις παραλίες που εντάσσονται στο καθεστώς των «Απάτητων», το πλαίσιο προστασίας είναι δρακόντειο. Στόχος είναι η διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης, μακριά από την ανθρώπινη παρέμβαση που αλλοιώνει το περιβάλλον. Συγκεκριμένα:

Απαγορεύεται η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και κάθε είδους επίπλων θαλάσσης.

Απαγορεύεται η λειτουργία αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων καντινών.

Απαγορεύεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων.

Ποιες περιοχές εντάσσονται στη λίστα



Οι 251 παραλίες επιλέχθηκαν με βάση την ένταξή τους στο δίκτυο Natura 2000 και την ανάγκη διαφύλαξης της βιοποικιλότητάς τους. Η λίστα περιλαμβάνει ακτές από τη Ζαχάρω και τη Λίμνη Καϊάφα μέχρι τις Μικρές Κυκλάδες, την Αμοργό, τη Λευκάδα και την Ηρακλειά. Πρόκειται για περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, όπου η παρουσία σπάνιων ειδών χλωρίδας και πανίδας καθιστά την ανθρώπινη εμπορική δραστηριότητα ασύμβατη με την επιβίωση του οικοσυστήματος.

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής



Η διεύρυνση της λίστας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για έναν βιώσιμο τουρισμό. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η προστασία του φυσικού κεφαλαίου της χώρας αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και η θεσμοθέτηση των «Απάτητων Παραλιών» διασφαλίζει ότι οι επόμενες γενιές θα βρουν το παράκτιο περιβάλλον ανέπαφο. Οι έλεγχοι για την τήρηση των όρων αναμένεται να είναι εντατικοί, ειδικά κατά την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, με τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες.