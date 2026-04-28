Συνάντηση Παπασταύρου - Ράιτ: Στο επίκεντρο ενέργεια, Κάθετος Διάδρομος και γεωτρήσεις στο Ιόνιο

Συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, είχε το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου 2026 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, λίγο πριν από την προγραμματισμένη παρουσία τους ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος ηγείται της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών στην Κροατία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, ο κ. Παπασταύρου ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την πρόσφατη υπογραφή της σύμβασης γεώτρησης στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, από την κοινοπραξία των ExxonMobil, Energean και HELLENiQ Energy, σε συνεργασία με τη Stena Drilling.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις εξελίξεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, με αφορμή τη συμφωνία των Διαχειριστών των εμπλεκόμενων χωρών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Έλληνας υπουργός υπογράμμισε ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει ενιαίο και διαφανές σύστημα χρεώσεων, περιορίζοντας τις αποκλίσεις μεταξύ αγορών και ενισχύοντας τη λειτουργία του διαδρόμου ως ενιαίας ενεργειακής οδού.

Παράλληλα, για πρώτη φορά, οι Διαχειριστές θα προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προϊόντων - από βραχυχρόνια έως ετήσια - με έναρξη εφαρμογής το έτος φυσικού αερίου 2026-2027. Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την ευελιξία των χρηστών και θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Προβλέπεται επίσης μεταβατική περίοδος έως τον Οκτώβριο του 2026, κατά την οποία θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα προϊόντα, υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Από την πλευρά του, ο Κρις Ράιτ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στην περιοχή, με επίκεντρο τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά και την περαιτέρω ενδυνάμωση του σχήματος συνεργασίας 3+1. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας στο πλαίσιο του East Mediterranean Gas Forum, του οποίου την προεδρία ασκεί αυτή την περίοδο η Ελλάδα, σε μια συγκυρία που αναβαθμίζει τη γεωπολιτική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την Ουάσιγκτον.

Τέλος, οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας, με επόμενο σταθμό τη συνάντηση του σχήματος 3+1, η οποία - μετά την Αθήνα τον Νοέμβριο του 2025, στο πλαίσιο του PTEC - αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στα μέσα Ιουνίου.