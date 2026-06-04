Μητσοτάκης από Σόφια: «Οραματίζομαι χερσαίο διάδρομο από την Ελλάδα έως την Ουκρανία»

Στη σημασία της ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και της άμυνας στάθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του στη Σόφια με τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τη Βουλγαρία για την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ και στον χώρο Σένγκεν, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τη συγκρότηση κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Βρίσκομαι στη Βουλγαρία ως ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τη χώρα μετά τη μεγάλη εκλογική σου νίκη. Συγχαίρω τη Βουλγαρία για την είσοδο στο ευρώ και στη ζώνη του Σένγκεν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Το σχέδιο για χερσαίο διάδρομο έως την Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις διασυνδεσιμότητας, παρουσιάζοντας το όραμά του για έναν νέο χερσαίο άξονα που θα συνδέει τα ελληνικά λιμάνια με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τελικά την Ουκρανία.

«Οραματίζομαι έναν χερσαίο διάδρομο που θα συμπεριλαμβάνει αυτοκινητοδρόμους, σιδηροδρόμους και θα ενώνει τα λιμάνια της Ελλάδας, καταλήγοντας έως την Ουκρανία. Αυτό απαιτεί τη συνεργασία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και φιλοδοξούμε ότι μια τριμερής συνεργασία μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε.

Ενεργειακές διασυνδέσεις και γεωπολιτική αναβάθμιση

Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει τον γεωπολιτικό ρόλο Ελλάδας και Βουλγαρίας στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως είπε, οι δύο χώρες λειτουργούν πλέον ως ενεργειακοί πάροχοι για κράτη βορειότερα των συνόρων τους, γεγονός που αναβαθμίζει τη στρατηγική τους θέση.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για κοινή διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και για στενότερη συνεργασία στη διαχείριση διασυνοριακών υδάτων.

Η αμυντική συνεργασία και τα Δυτικά Βαλκάνια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βήματα προς όφελος τόσο των διμερών σχέσεων όσο και του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στα Δυτικά Βαλκάνια, επανέλαβε ότι η θέση τους είναι στην Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η ενταξιακή πορεία κάθε χώρας εξαρτάται από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και την πλήρη προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο και η κοινή άμυνα

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία διατήρησης των πόρων συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας υπέρ ενός νέου ευρωπαϊκού εργαλείου κοινής χρηματοδότησης για την άμυνα, στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνούν σήμερα τους διαθέσιμους πόρους. Η Ελλάδα επιμένει σε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση και θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή άμυνα θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσω ενός νέου κοινού ευρωπαϊκού εργαλείου δανεισμού», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να προωθεί το συγκεκριμένο ζήτημα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, ενόψει και της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του 2027.