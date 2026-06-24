Συμφωνία-ορόσημο 9 δισ. δολαρίων για αμερικανικό LNG: Επιταχύνεται ο Κάθετος Διάδρομος

Oι εξελίξεις με τον κάθετο διάδρομο και το αμερικάνικο LNG θα είναι άμεσες , μέσα στο 2026 και πιο επιδραστικές για την ευρωπαική ενέργεια. Ο χειμώνας στην Ε.Ε θα είναι δύσκολος ενεργειακά και ο κάθετος διάδρομος θα είναι η λύση που θα δώσει το αμερικανικό LNG έναντι του ρωσικού. Η πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει και τις ροές φυσικού αερίου του Κατάρ και εμμέσως το LNG.

Αυτό είναι περιγραφικά το πλαίσιο που θα κινηθούν οι επενδύσεις της Atlantic See LNG Trade στο αμέσως επομενο διάστημα μέχρι να διαμορφωθεί ο κάθετος διάδρομος. Στο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο έρχεται το deal της Atlantic SEE LNG Trade ύψους 9 δις. δολαρίων με την Venture Global με τον διπλασιασμό των ποσοτήτων φυσικου αερίου. Η νέα συμφωνία επιταχύνει την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, ενισχύοντας τις ροές αμερικανικού LNG προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

Στη συνέντευξη Τύπου, ο πρόεδρος της Atlantic SEE LNG Trade κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Ξιφαράς παρουσίασαν την πρώτη 20ετή συμφωνία της κοινοπραξίας με την αμερικανική Venture Global, η οποία πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από το 2030.

Flash.gr

Διπλασιασμός των ποσοτήτων

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, οι ποσότητες LNG που συμφωνήθηκαν τον Νοέμβριο του 2024 με τη Venture Global διπλασιάζονται και ανέρχονται πλέον σε 1,5 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Μάλιστα οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε συμφωνίες προμήθειας 1 δισ. κ.μ. προς την Αλβανία και 500 εκατ. κ.μ. προς τη Βοσνία. H συνολική αξία της συμφωνίας θα ανέλθει σε 9 δισ. δολάρια.

«H ενέργεια πρέπει να ενώνει όχι να διχάζει» το σχόλιο του υπουργου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παπασταύρου

Tην στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και σημείωσε: «Η ενέργεια πρέπει να ενώνει όχι να διχάζει. Αυτή είναι η φιλοσοφία κάθετου διαδρόμου», τόνισε κάνοντας αναφορά στην προμήθεια της ρώσικης ενέργειας που εργαλειοποιήθηκε για γεωπολιτικούς λόγους.

Η συμφωνία μεταξύ της Atlantic See LNG Trad και της Venture Global αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι ο Κάθετος Διάδρομος περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε ότι στις 6 Ιουλίου ξεκινά η δημοπρασία για τα προϊόντα μεταφοράς του Κάθετου Διαδρόμου.

Κίμπερλυ Γκιλφόιλ: Εξέλιξη ορόσημο η συμφωνία της Atlantic See LNG Trade με Venture Global που ισχυροποιεί τις σχεσεις ΗΠΑ-Ελλάδος

Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ χαρακτήρισε τον διπλασιασμό του συμβολαίου μεταξύ ATLANTIC και Venture Global ως εξέλιξη-ορόσημο.

Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη συμφωνία επιβεβαιώνει τη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας και ΗΠΑ και τη συμβολή της στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Αλέξανδρος Εξάρχου: Άμεσες και ραγδαίες εξελίξεις

Τη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει ο Κάθετος Διάδρομος, μεταβαίνοντας από το στάδιο του σχεδιασμού σε μια πρωτοβουλία με ισχυρότερη εμπορική και γεωπολιτική θεμελίωση, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade και πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου. Όπως επισήμανε, η σημερινή εξέλιξη σηματοδοτεί ένα κρίσιμο ορόσημο για το έργο, το οποίο μέχρι πρόσφατα πολλοί θεωρούσαν δύσκολο να υλοποιηθεί, αλλά πλέον αποκτά σαφείς προοπτικές εφαρμογής.

Ο διπλασιασμός των ποσοτήτων

Καθοριστικής σημασίας εξέλιξη αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, όχι μόνο η ενεργοποίηση της συμφωνίας με τη Venture Global, αλλά και η διεύρυνση των προβλεπόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Η Atlantic SEE LNG Trade διαθέτει πλέον δύο συμφωνίες off-take, συνολικής δυναμικότητας 1,5 δισ. κυβικών μέτρων η καθεμία, γεγονός που ενισχύει την εμπορική βιωσιμότητα του εγχειρήματος και δημιουργεί ισχυρότερες προϋποθέσεις για τη διοχέτευση αμερικανικού LNG στις αγορές που θα συνδέει ο Κάθετος Διάδρομος.

Flash.gr

Κομβικός ρόλος για τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ η ενεργειακή συνεργασία

Τον κομβικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης ανέδειξε ο πρόεδρος της Atlantic SEE LNG Trade, Κωνσταντίνος Ξιφαράς, συνδέοντας τη νέα συμφωνία με τη Venture Global με τη σταθερή ανάδειξη της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη.

Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη συμφωνία υπερβαίνει τα όρια μιας εμπορικής συναλλαγής, καθώς εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ με στόχο τη διαμόρφωση ενός πιο ασφαλούς, ανθεκτικού και διαφοροποιημένου ενεργειακού συστήματος για την ευρωπαϊκή αγορά. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, όπου η ενεργειακή ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, ο κ. Ξιφαράς υπογράμμισε ότι το διακύβευμα ξεπερνά την οικονομική διάσταση και συνδέεται άμεσα με τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία των ευρωπαϊκών κρατών.