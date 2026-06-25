Με «δύναμη πυρός» 1 δισ. ευρώ ο Όμιλος AKTOR θα υλοποιήσει επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031

Τις λεπτομέρειες του νέου επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου AKTOR ύψους €3 δισ., της επικείμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) των €650 εκατ. και του υπό έκδοση Ομολογιακού Δανείου €300 εκατ., παρουσίασε το απόγευμα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Όπως τόνισε, ο Όμιλος προχωρά στη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων στην ιστορία του, με στόχο να υλοποιήσει ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο, που θα χαρακτηρίζεται από διασπορά δραστηριοτήτων και μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των τομέων, καθώς και χαμηλό συντελεστή δανειακής μόχλευσης ίσο ή μικρότερο του 4 (δηλαδή 4 φορές το EBITDA) ώστε να υπάρχει η απαραίτητη χρηματοικονομική υγεία που αποτελεί προϋπόθεση ισχυρής ανάπτυξης.

Εμπιστοσύνη από τους βασικούς μετόχους

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου επιβεβαίωσε ότι οι βασικοί μέτοχοι του Ομίλου (WINEX INVESTMENTS, CASTELLANO) έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ έως το ποσό των €300 εκατ. και τόνισε ότι στόχος της ΑΜΚ είναι η προσέλκυση ξένων και μακροπρόθεσμων μετόχων, καθώς αυτή απευθύνεται κατά 80% στο ξένο επενδυτικό κοινό και κατά 20% στο ελληνικό, με την εταιρεία να διατηρεί δικαίωμα να επιλέξει τους μετόχους της.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της ΑΜΚ είναι ότι οι υφιστάμενοι ιδιώτες μέτοχοι με ποσοστό ως 3% θα έχουν το προνόμιο διατήρησης του ποσοστού των μετοχών τους μέσω της εγγραφής τους. Ενώ σημείωσε ότι η διοίκηση θα προχωρήσει σε επενδυτικά Roadshow σε Βρετανία και ΗΠΑ το επόμενο διάστημα με στόχο την προσέλκυση ισχυρών μετόχων που θα δείξουν εμπιστοσύνη στον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου εξήρε τη σημασία ότι τόσο η ΑΜΚ όσο και το Ομόλογο είναι underwritten από μεγάλους χρηματοοικονομικούς οίκους του εξωτερικού, γεγονός που υποδεικνύει την εμπιστοσύνη στο αναπτυξιακό όραμα του Ομίλου.

Αναπτυξιακό πλάνο

Ο κ. Εξάρχου ξεκαθάρισε ότι ο Όμιλος επιδιώκει τη συνεχή του ανάπτυξη και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που θα προκύψουν στην αγορά. Και βασική προϋπόθεση για αυτό, πέραν της χρηματοικονομικής υγείας, είναι η επαρκής κεφαλαιοποίηση του Ομίλου. Από τα 3 δισ. των επενδύσεων, ο Όμιλος θα διοχετεύσει το 40% στον τομέα έργων Παραχώρησης – ΣΔΙΤ, το άλλο 40% στην Ενέργεια, ποσοστό 10% στον τομέα κατασκευής και 10% στην εμπορία LNG, τομέας στον οποίο θα ενταχθεί και ένα FSRU.

Στόχος η καθετοποίηση στην Ενέργεια

Ο κ. Εξάρχου τόνισε τη σημασία της καθετοποίησης στον κλάδο της ενέργειας και σημείωσε ότι διερευνάται η είσοδος στη λιανική αγορά του ηλεκτρισμού. Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, υπογράμμισε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον του Ομίλου για εξαγορές περιορίζεται στην Ελλάδα, ενώ επισήμανε ότι η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο εξαγορών Συστημάτων Αποθήκευσης στη Βουλγαρία, όπου ο τομέας των μπαταριών είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, καθώς αυτές θα μπορούσαν να απορροφήσουν το υπερπλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στην Ελλάδα, περιορίζοντας έτσι στο φαινόμενο του curtailment στη χώρα μας. Μάλιστα, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι το curtailment έχει και θα έχει ακόμη μεγαλύτερη επίπτωση στην αγορά των ΑΠΕ και θα οδηγήσει την εγχώρια αγορά σε «κόκκινα» δάνεια.

Εξαγορές σε Παραχωρήσεις εξωτερικού

Ο κ. Εξάρχου εξήρε τη σημασία των έργων παραχώρησης και τόνισε ότι μέσα από την εντονότερη δραστηριότητα του τομέα, στόχος του Ομίλου είναι η αύξηση των ροών από επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες. Και συμπλήρωσε ότι αυτό το άνοιγμα μπορεί να γίνει είτε μέσω συμμετοχής σε νέα έργα είτε με εξαγορά υφιστάμενων έργων παραχώρησης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, για τη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος έχει ισχυρή παρουσία, σημείωσε ότι η χώρα αναπόφευκτα θα οδηγηθεί σε μεγάλα έργα παραχώρησης καθώς αντιμετωπίζει τεράστιες ανάγκες σε συγκοινωνιακές υποδομές, οι οποίες δεν θα είναι εύκολο να καλύπτονται διαρκώς χρηματοδοτικά από την Ε.Ε. Και τόνισε, επίσης, ότι ο Όμιλος εξετάζει ιδιαίτερα θετικά τη συμμετοχή του στον κάθετο συγκοινωνιακό διάδρομο Κωστάντζας – Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην παραχώρηση του λιμένα Κωστάντζας.

Επίσης, συμπλήρωσε ότι στην Ελλάδα και λόγω της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης για τις Πρότυπες Προτάσεις κάποια έργα πιθανότατα θα προχωρήσουν με αυτή τη μέθοδο, υπογράμμισε το στρατηγικό ενδιαφέρον του Ομίλου για τη συμμετοχή του σε έργα ανακύκλωσης, διαχείρισης υδάτων και αντιμετώπισης της λειψυδρίας, ενώ επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Ομίλου για συμμετοχή στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης του λιμένα Ελευσίνας.

Συμμετοχή σε FSRU στην Ελλάδα

Επίσης, ο κ. Εξάρχου επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του Ομίλου ΑKTOR για τη συμμετοχή του στη δημιουργία ενός δεύτερου FSRU στην Ελλάδα και σημείωσε ότι η χρήση των κεφαλαίων δεν είναι κατ’ ανάγκη απαραίτητη για την ανάπτυξη του τομέα LNG, παρά μόνο έμμεσα, όπως π.χ. η ανάληψη υποχρεώσεων σε τιμές spot. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί η θυγατρική του Ομίλου AKTOR LNG και στην προμήθεια της ελληνικής αγοράς με LNG, εφόσον δημιουργηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις και υπάρξει εμπορικό ενδιαφέρον.

Η Κατασκευή, «πυρήνας» του Ομίλου

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι στόχος του Ομίλου δεν είναι η μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας ή του ανεκτέλεστου, καθώς ο τομέας Κατασκευής θα παραμείνει στον πυρήνα της εταιρείας. Αντιθέτως, επισήμανε ότι σκοπός της προσπάθειας είναι η μετάβαση της Κατασκευής σε ασφαλέστερα πεδία, όπως τα έργα παραχώρησης αντί των παραδοσιακών δημοσίων έργων ώστε να υπάρχουν ασφαλέστερα έσοδα και μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των τομέων.