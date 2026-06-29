Επιχειρήσεις AKTOR Motor Oil

Όμιλος ΑKTOR: Πρόταση εξαγοράς για το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS από την Motor Oil

Η «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ).

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Η «AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπέβαλε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( προς την εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (η «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ») για την απόκτηση ποσοστού 75% των μετοχών των εταιρειών με τους διακριτικούς τίτλους «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» και «THALIS E.S. A.E.», 100% έμμεσων θυγατρικών της Motor Oil.

Η προτεινόμενη συναλλαγή, σύμφωνα με την Πρόταση, δύναται να υλοποιηθεί είτε με την απόκτηση 75% των μετοχών της εταιρείας «MANETIAL LIMITED», 100% μητρικής των Εταιρειών-Στόχων, είτε με την απευθείας απόκτηση 75% των μετοχών εκάστης εκ των Εταιρειών-Στόχων.

Η «ΗΛΕΚΤΩΡ Μ.Α.Ε.» δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης (ΣΔΙΤ), στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η «THALIS E.S. Α.Ε.» δραστηριοποιείται στη μελέτη και κατασκευή έργων διαχείρισης αποβλήτων και περιβαλλοντικών υποδομών.

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