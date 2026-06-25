Όμιλος AKTOR: Αναπτυξιακή δυναμική με διεθνή προσανατολισμό και επενδύσεις μαμούθ 3 δισ. ευρώ

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα στρατηγικής χρηματοδότησής του, επιταχύνοντας την επόμενη φάση της ανάπτυξής του. Προχωρά σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους €650 εκατ. και σε έκδοση ομολόγου, ύψους €300 εκατ., διασφαλίζοντας πρόσβαση σε νέα κεφάλαια έως και €1 δισ. Με τη στρατηγική αυτή κίνηση διασφαλίζει την ταχύτερη υλοποίηση του αναπτυξιακού του σχεδίου συνολικού προϋπολογισμού έως €3 δισ. για την επόμενη πενταετία, που αφορά τη μετεξέλιξη του επιχειρηματικού του προφίλ: από ένα μοντέλο με επίκεντρο τις κατασκευές, σε έναν πιο ολοκληρωμένο Όμιλο υποδομών, με διευρυμένη και ενισχυμένη παρουσία σε Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και LNG.

Με την ολοκλήρωσή της, η πρωτοβουλία αυτή θα καταστήσει τον Όμιλο ΑKTOR τον πιο ισχυρά κεφαλαιοποιημένο όμιλο υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία και ταχύτητα στην υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδιασμού. Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω η θέση του ως διεθνούς, καθετοποιημένου και πολυσχιδούς ομίλου με ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των υποδομών στην ευρύτερη περιοχή.

Πρόκειται για μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, που αντανακλά πλήρως τον εξωστρεφή προσανατολισμό του Ομίλου AKTOR και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη διεύρυνση της επενδυτικής του βάσης, με τη συμμετοχή μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών, στην ενίσχυση του επενδυτικού του προφίλ και στην ισχυρότερη τοποθέτησή του στις διεθνείς αγορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και της έκδοσης του Ομολόγου, ο Όμιλος αναμένεται να έχει αντλήσει συνολικά μέσα σε 4 χρόνια κεφάλαια ύψους περίπου €1,5 δισ., μέσω ΑΜΚ και εκδόσεων ομολόγων.

Ψήφος εμπιστοσύνης από κορυφαίους διεθνείς χρηματοοικονομικούς οίκους και βασικούς μετόχους

Η δυναμική πορεία, το επενδυτικό πλάνο αλλά και οι αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου AKTOR επιβεβαιώνονται από την έμπρακτη στήριξη κορυφαίων διεθνών τραπεζικών ιδρυμάτων. Την ΑΜΚ υποστηρίζουν ως underwriters οι Bank of America Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE και UBS Europe SE, επισφραγίζοντας την εμπιστοσύνη τους στο στρατηγικό πλάνο μετεξέλιξης για την επόμενη πενταετία.

Η AMK απευθύνεται κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στους Έλληνες επενδυτές. Επιπλέον, ο Όμιλος θα προχωρήσει στην έκδοση Ομολόγου, έχοντας συμφωνήσει με την UBS Europe για το underwriting της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

Ταυτόχρονα, οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited, έχουν ήδη εκφράσει επίσημα την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με συνολική επένδυση ύψους έως €300 εκατ., δηλώνοντας την ισχυρή τους στήριξη στον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης.

Το αναπτυξιακό πλάνο 2026 – 2031 και οι τρεις βασικοί πυλώνες

Βασική προτεραιότητα του Ομίλου AKTOR είναι η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος για την περίοδο 2027-2031, με επενδύσεις τόσο σε υπάρχοντα έργα όσο και σε νέες ευκαιρίες. Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η μεγαλύτερη εξωστρέφεια και η σημαντική αύξηση της κλίμακας και της ποιότητας των εσόδων σε βάθος χρόνου, με ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών στο μείγμα του EBITDA και μεγαλύτερη διαφοροποίηση από δραστηριότητες στους κλάδους των Υποδομών και της Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάπτυξη πάνω σε τρεις κεντρικούς άξονες:

LNG (Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο): Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση (LNG & FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050.

Μεταφορά, αποθήκευση και επαναεριοποίηση (LNG & FSRU), με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050. Παραχωρήσεις & ΣΔΙΤ: Περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών και προβλέψιμων ταμειακών ροών.

Περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την εξασφάλιση συνεχών και προβλέψιμων ταμειακών ροών. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ): Καθετοποίηση της παραγωγής ενέργειας και κλιμάκωση της δραστηριότητας, με στόχο τη συμβολή στην ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ισχυρού EBITDA.

Συγκεκριμένα, στόχος είναι η αύξηση του EBITDA από €207 εκατ. σε pro forma βάση για το 2025 σε €600 εκατ. - €650 εκατ. σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, με περίπου το 60% να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές εσόδων (Παραχωρήσεις και Ενέργεια).

Η στρατηγική ανά κλάδο δραστηριότητας

Κατασκευή: Ο ισχυρός πυρήνας Ο κλάδος των κατασκευών παραμένει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου και αποτελεί καταλύτη στον ευρύτερο μετασχηματισμό του. Ο Όμιλος εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση από θέσης ισχύος, διαθέτοντας ένα πανίσχυρο ανεκτέλεστο ύψους €4,7 δισ. που προσφέρει μακρά ορατότητα στην παραγωγή εσόδων. Το νέο λειτουργικό μοντέλο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για καλύτερο έλεγχο του κόστους, βέλτιστη επίβλεψη και βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας των έργων.

LNG: Ενεργειακή ασφάλεια στη ΝΑ Ευρώπη Στον κλάδο του LNG, ο Όμιλος τοποθετείται ως βασικός παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm και στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm. Η στρατηγική περιλαμβάνει επενδύσεις €200 εκατ. σε ενεργειακές υποδομές, όπως μονάδα παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο στην Αλβανία και FSRU στην Ελλάδα, με μακροπρόθεσμο στόχο EBITDA €75 εκατ. - €125 εκατ.

Παραχωρήσεις - ΣΔΙΤ: Σταθερές ροές σε βάθος τριακονταετίας Τα έργα αυτά εξελίσσονται σε κύρια πηγή μελλοντικών εσόδων, με ένα χαρτοφυλάκιο υπολειπόμενης ζωής 20-30 ετών. Ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA είναι €100 - €150 εκατ., υποστηριζόμενος από επενδύσεις €900 εκατ. σε εμβληματικά έργα νέας γενιάς (Φοιτητικές Εστίες Κρήτης, Πυλία Οδός, ΒΟΑΚ, αρδευτικό Ταυρωπού), τα οποία ξεκινούν τη λειτουργία τους το 2028–2029. Παράλληλα, στοχεύεται η επέκταση σε ΣΔΙΤ στο εξωτερικό, πέραν της Ρουμανίας.

ΑΠΕ: Καθετοποιημένο μοντέλο και πράσινη μετάβαση Με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο να απολαμβάνει συμβασιοποιημένες ταρίφες κατά 97%, ο Όμιλος στοχεύει στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και Αποθήκευσης συνολικής ισχύος 1,1 GW – 1,2 GW έως το 2031 (με 515 MW σε λειτουργία έως το τέλος του 2026). Το πλάνο υποστηρίζεται από επενδύσεις €1,1 δισ. με στόχο EBITDA €125 εκατ. – €175 εκατ., ενώ σχεδιάζεται και η επέκταση στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού για τη δημιουργία ενός πλήρως καθετοποιημένου μοντέλου.