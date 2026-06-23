Απάντηση ΑKTOR στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία προς ανακοίνωση

Θέση απέναντι σε δημοσιεύματα που αφορούν φερόμενες εταιρικές κινήσεις και συμφωνίες έλαβε o AKTOR Όμιλος Εταιρειών, με ανακοίνωσή της προς το επενδυτικό κοινό και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο AKTOR επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της στρατηγικής εξετάζει συστηματικά τρόπους υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδιασμού, καθώς και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να ενισχύσουν το επιχειρηματικό της πλάνο και να συμβάλουν στην επίτευξη των εταιρικών της στόχων.

Ωστόσο, διευκρινίζει ότι έως σήμερα δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία που να απαιτεί γνωστοποίηση προς το επενδυτικό κοινό.

Δέσμευση για έγκαιρη ενημέρωση της αγοράς

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι σε περίπτωση που προκύψουν επιχειρηματικές εξελίξεις οι οποίες, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, πρέπει να δημοσιοποιηθούν, θα προχωρήσει άμεσα στις σχετικές ανακοινώσεις.

Όπως αναφέρει, η ενημέρωση της αγοράς πραγματοποιείται πάντοτε σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, καθώς και με τις προβλέψεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Euronext Athens.