Κάθετος Διάδρομος: Νέα ώθηση από Παπασταύρου και Ράιτ

«Αυτοκόλλητοι» έχουν γίνει εδώ και αρκετούς μήνες ο Υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο Αμερικανός ομόλογος του, Κρις Ράιτ, δύο από τους καθοριστικότερους λόγους, που το όραμα του Καθέτου Διαδρόμου, όχι μόνον πήρε σάρκα και οστά, αλλά συν τω χρόνω υπερνικά τα όχι και τόσο ασήμαντα εμπόδια, που βρήκε αρχικώς στο δρόμο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, οι δύο άνδρες θα έχουν την ευκαιρία να τα πουν εκ νέου σήμερα επί Κροατικού εδάφους και συγκεκριμένα στο Ντουμπρόβνικ στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Τριών Θαλασσών, που διοργανώνει σήμερα και αύριο η κυβέρνηση της χώρας. Πέραν του νέου τετ α τετ, που θα έχουν οι κ.κ. Παπασταύρου και Ράιτ, ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα μιλήσει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Advancing Energy Corridors in the Three Seas Region», που διοργανώνει ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ με τη συμμετοχή ομολόγων Υπουργών από την Κροατία, την Πολωνία, τη Λιθουανία καθώς και χώρες των Βαλκανίων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Παπασταύρου συνοδεύει στην Κροατία τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.