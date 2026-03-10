Μητσοτάκης: Πυρηνική ενέργεια ή ενεργειακό αδιέξοδο - Στο τραπέζι οι μικροί αντιδραστήρες

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχοντας στη Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια . Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 41 κράτη, η Σύνοδος εστιάζει στην αστική χρήση της πυρηνικής τεχνολογίας ως «κλειδί» για την πράσινη μετάβαση.

Η Ελλάδα «γυρνάει σελίδα»



Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη σύσταση ειδικής υπουργικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει να εξετάσει αν οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες μπορούν να ενταχθούν στο ενεργειακό μείγμα της χώρας.

«Γνωρίζουμε ότι η ανάγκη σε ηλεκτρικό ρεύμα θα αυξηθεί και δεν θα επαρκούν οι ΑΠΕ, όσο κι αν επεκταθούν», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας την ανάγκη για σταθερές πηγές ενέργειας.

Οι 3 πυλώνες του νέου σχεδίου



Υπουργική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου: Η Ελλάδα συγκροτεί άμεσα ειδικό όργανο που θα υποβάλει προτάσεις για την ένταξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMRs) στο εθνικό σύστημα.

Πυρηνική Ενέργεια στη Ναυτιλία: Η μεγάλη έκπληξη της ομιλίας ήταν η πρόθεση της Ελλάδας να ηγηθεί στην έρευνα για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας μέσω πυρηνικής τεχνολογίας, αξιοποιώντας την εμπειρία δεκαετιών από στρατιωτικές εφαρμογές.

Ενέργεια Βάσης: Παρά τη μεγάλη επιτυχία στις ΑΠΕ (η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας ρεύματος), ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι για την πλήρη απεξάρτηση από τον άνθρακα απαιτείται σταθερή ενέργεια βάσης που μόνο η πυρηνική ισχύς εγγυάται.

Το «στρατηγικό λάθος» της Ευρώπης



Ο πρωθυπουργός δεν δίστασε να αναφερθεί στις επιλογές του παρελθόντος, σημειώνοντας ότι:

Η ενεργειακή αυτονομία και η απεξάρτηση από τον άνθρακα είναι αδύνατες χωρίς την πυρηνική ενέργεια.

Η Γαλλία έκανε τη «θαρραλέα επιλογή», ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη υπέπεσε σε στρατηγικό λάθος μην ακολουθώντας την ίδια τακτική.

Ειλικρινής διάλογος με την κοινωνία



Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι το θέμα είναι ευαίσθητο: «Υπάρχουν προκλήσεις με την κοινή γνώμη διχασμένη, αλλά απαιτείται ειλικρινής συζήτηση», τονίζοντας ότι η τεχνολογία έχει εξελιχθεί ραγδαία και οι παλιές φοβίες πρέπει να δώσουν τη θέση τους στην κοινή λογική και την ενεργειακή ασφάλεια.



«Θεωρήστε την Ελλάδα "φίλη" της πυρηνικής ενέργειας. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αναταραχής, το καθήκον μας είναι να την κάνουμε ξανά μέρος της λύσης», ανέφερε.