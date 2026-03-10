O πόλεμος «έφτασε» στην αντλία: Πρώτη παρέμβαση το πλαφόν στα καύσιμα, σε δεύτερη φάση το Fuel Pass

Έτοιμο να παρέμβει, προκειμένου να απορροφήσει σε ένα σημαντικό βαθμό και πάντα σε συνάρτηση με τα δημοσιονομικά όρια της ελληνικής οικονομίας τις ανατιμήσεις, που ήδη παρατηρούνται στα καύσιμα σε πρώτη φάση φέρεται ότι είναι το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς ο τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να είναι θέμα των επομένων ημερών.

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες συσκέψεις και στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να εκτιμηθεί η αντίδραση της αγοράς, αλλά και να ιεραρχηθούν οι προτεραιότητες και οι ανάγκες.

Ενδεικτικό, εξάλλου, της σημασίας, που αποδίδει ο πρωθυπουργός στην επιχείρηση άμβλυνσης των σοβαρών, όπως φαίνεται οικονομικών συνεπειών από τον πόλεμο είναι και το γεγονός, πως άμα τη επιστροφή του από τη Μεγαλόνησο προήδρευσε χθες το απόγευμα ευρείας, προπαρασκευαστικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, αλλά και των συναρμόδιων υπουργών, Τάκη Θεοδωρικάκου, Σταύρου Παπασταύρου και Θάνου Πετραλιά.

Η πρώτη δέσμη των κυβερνητικών μέτρων

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Παρίσι, όπου συμμετέχει σήμερα στη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια, μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την πρώτη δέσμη κυβερνητικών μέτρων προς στήριξη των καταναλωτών.

Οι ίδιες πληροφορίες επιμένουν πως στις συσκέψεις, που λαμβάνουν χώρα στην πρωθυπουργική έδρα θα καθορισθεί το εύρος, αλλά και το βεληνεκές της κυοφορούμενης παρέμβασης από το Υπουργείο Ανάπτυξης, που αναμένεται να βάλει στο στόχαστρο της τις ήδη…τσιμπημένες τιμές στα καύσιμα, αλλά και φαινόμενα αισχροκέρδειας. Μάλιστα, μετά τη χθεσινή σύσκεψη κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι ο πρωθυπουργός έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, και σημείωναν με νόημα ότι «οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά, θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια».

Άλλωστε, την πρόθεση της κυβέρνησης να παρέμβει έγκαιρα, ώστε να μην δοθεί η εντύπωση πως τρέχει πίσω από τις εξελίξεις και αφήνει απροστάτευτη την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές επιβεβαίωσε μέσω της χθεσινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης, που προανήγγειλε ότι «υπάρχει, προφανώς, σχέδιο και όταν αυτό κριθεί, ότι είναι τελικό και υπάρχει ανάγκη για να γίνουν κάποιες ανακοινώσεις, θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, σε ένα σχετικά εύλογο, όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες».

Κεντρικό κυβερνητικό στέλεχος αφήνει να εννοηθεί ότι η επικείμενη παρέμβαση, που εξετάζεται, αφορά εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Ούτως ή άλλως, αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου επισημαίνει με νόημα πως η κυβερνητική αντίδραση θα είναι κλιμακωτή, καθώς ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει με ασφάλεια ποια θα είναι η διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ποια η ένταση των δυσμενών επιπτώσεων.

Έτερη γραμμή πληροφόρησης από το οικονομικό επιτελείο τονίζει ότι παρεμβάσεις, όπως τα διάφορα Pass ή ακόμη ένα εφάπαξ οικονομικό βοήθημα με συγκεκριμένη περίμετρο δικαιούχων αναμένεται να ενεργοποιηθούν σε δεύτερη φάση και εφόσον οι σημερινές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στα σημερινά ή σε υψηλότερα επίπεδα για τρεις εβδομάδες.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να αποσυνδέονται και από την εσωτερική πολιτική σκηνή η οποία αποτυπώνεται στις νέες δημοσκοπήσεις (Opinion Poll, ALCO) στις οποίες η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνουν τάσεις ισχυροποίησης των ποσοστών τους με την ανησυχία, ωστόσο, για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να εντείνονται καθώς δεν διαφαίνεται προοπτική εξόδου από την κρίση.

Το θέμα των επιπτώσεων της πολεμικής σύρραξης στις ευρωπαϊκές οικονομίες τίθεται αυτό το διήμερο στις συνεδριάσεις του Eurogroup χθες και του Ecofin σήμερα στις Βρυξέλλες υπό τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και θεωρείται πιθανό να δοθεί από τις Βρυξέλλες ένα σήμα χαλάρωσης του αυστηρού ορίου δαπανών, προκειμένου να δοθεί στα κράτη – μέλη η απαιτούμενη ευελιξία, προκειμένου να υπάρξει ένα αντιστάθμισμα στις πληθωριστικές πιέσεις, που έχουν ήδη αρχίσει να απειλούν τις ευρωπαϊκές οικονομίες.