Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό - Θέμα ημερών οι αποφάσεις για τις συνέπειες του πολέμου

Αμέσως μόλις επέστρεψε από την Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε νέα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών προκειμένου να συζητηθούν τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, έγινε γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε τις εισηγήσεις των συναρμόδιων υπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας, χωρίς ωστόσο να ληφθεί κάποια απόφαση, καθώς την Τρίτη (10/3) θα βρίσκεται στο Παρίσι.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τις παρεμβάσεις στην αγορά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας θα οριστικοποιηθούν εντός της εβδομάδας και θα ανακοινωθούν ακολούθως.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ενώ στη συζήτηση έλαβε μέρος από τις Βρυξέλλες - όπου συνεδριάζει το Eurogroup - ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Όπως έχει γράψει ο FLASH, στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια τόσο ως προς την ένταση των ανατιμήσεων, όσο και ως προς τη διάρκεια των εχθροπραξιών, την κρισιμότερη ίσως παράμετρο, προκειμένου να εκτιμηθούν οι απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημα και ως εκ τούτου το βεληνέκες της παρέμβασης, που θα επεξεργαστούν στην κυβέρνηση.

Με τις εκτιμήσεις που εκφράστηκαν στην τελευταία σύσκεψη πριν από 4 ημέρες ότι δεν διαφαίνεται σύντομα τερματισμός της κρίσης, στην κυβέρνηση κλίνουν προς το σενάριο μιας στοχευμένης παρέμβασης για την απορρόφηση της αύξησης στα καύσιμα με κυβερνητικά στελέχη να λένε πως επί του παρόντος δεν υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα τύπου fuel pass.

«Θα επηρεαστούμε από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς» εκτίμησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Mega. O κ. Χατζηδάκης πάντως τόνισε πάντως πως είναι πρόωρο να γίνουν εκτιμήσεις για τη διάρκεια, την έκταση και την ένταση της κρίσης. «Δεν πρέπει να πάρουμε επιπόλαια μέτρα, όπως και στον κορωνοϊό, δείξαμε ότι κινούμαστε πριν από τους άλλους» συμπλήρωσε.