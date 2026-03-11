Έκτακτες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την αισχροκέρδεια - Το πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, θα κάνουν σήμερα στις 14:00 ανακοινώσεις σχετικά με την πρώτη δέσμη μέτρων της κυβέρνησης κατά της αισχροκέρδειας.

Τα μέτρα έχουν στόχο να περιορίσουν τις ανατιμήσεις που παρατηρούνται ήδη στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά, μειώνοντας τις οικονομικές συνέπειες από τις διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πλαφόν και αυστηρό μήνυμα στην αγορά

Όπως έχει γράψει ο FLASH, η πρώτη παρέμβαση θα αφορά κυρίως την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά και στα καύσιμα. Οι υπουργοί αναμένεται να στείλουν ξανά ξεκάθαρο μήνυμα ότι η πολιτεία δεν θα ανεχτεί φαινόμενα αισχροκέρδειας και ασυδοσίας στην αγορά.

Συνεχής αξιολόγηση και προσαρμογές

Από το Μέγαρο Μαξίμου επισημαίνεται ότι οι συνθήκες στην αγορά θα παρακολουθούνται καθημερινά και οι παρεμβάσεις θα προσαρμόζονται ανάλογα, πάντα εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας. Στις συνεδριάσεις που γίνονται στην πρωθυπουργική έδρα θα καθορισθεί το εύρος και το βεληνεκές των μέτρων, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να έχει ως κύριο στόχο τις ήδη υψηλές τιμές στα καύσιμα και φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι ο πρωθυπουργός έχει λάβει εισηγήσεις από τους συναρμόδιους υπουργούς και ότι οι τελικές αποφάσεις για τις παρεμβάσεις στην αγορά θα οριστικοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα και θα ανακοινωθούν αμέσως μετά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλει να δώσει σαφές μήνυμα ότι προβαίνει σε έγκαιρες παρεμβάσεις, ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι «τρέχει πίσω από τις εξελίξεις», αφήνοντας απροστάτευτους τους καταναλωτές. Όπως δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, «υπάρχει σχέδιο και όταν αυτό κριθεί τελικό, οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες».