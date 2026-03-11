Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ανακοινώνεται η πρώτη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πολιτών

Εντός της ημέρας, ανακοινώνεται από την κυβέρνηση η πρώτη δέσμη των μέτρων που στόχο έχουν να μπουν ανάχωμα στις ανατιμήσεις που παρατηρούνται ήδη στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά περιορίζοντας τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τους υπουργούς Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και όπως όλα δείχνουν θα αφορούν, όπως έγραψε ο FLASH, καταρχάς, την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε βασικά αγαθά και σε καύσιμα. Οι δυο υπουργοί αναμένεται πως θα δώσουν εκ νέου το μήνυμα πως η πολιτεία δεν πρόκειται να κάνει ανεκτά φαινόμενα αισχροκέρδειας και ασυδοσίας στην αγορά.

Αυτό που καθίσταται σαφές από το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως οι συνθήκες θα αξιολογούνται σε καθημερινή βάση και ανάλογα θα προσαρμόζονται και οι όποιες παρεμβάσεις απαιτούνται, σε κάθε περίπτωση στα όρια των αντοχών της οικονομίας, όπως λένε από το πρωθυπουργικό επιτελείο.

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν στον FLASH πως ούτως ή άλλως στην παρούσα φάση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι «εφεδρείες» και οι δυνατότητες που υπάρχουν για παρεμβάσεις καθώς ουδείς μπορεί με βεβαιότητα να προβλέψει την ένταση αλλά και τη διάρκεια της κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι, όπως στο γεωπολιτικό σκέλος παρενέβη άμεσα με την απόφαση της να σταλούν δυνάμεις στην Κύπρο, έτσι και στο μέτωπο της ακρίβειας δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια και αποφασίζει αμέσως μέτρα, τα οποία μάλιστα θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες.

Άλλωστε μπορεί οι τελευταίες μετρήσεις να αποτυπώνουν μια θετική εικόνα ως προς τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην κρίση της Μέσης Ανατολής, καθιστούν όμως επίσης εξόφθαλμο ότι τα ζητήματα της ακρίβειας και των πληθωριστικών πιέσεων παραμένουν, ενισχυόμενα, τα βασικότερα προβλήματα για τους πολίτες.

O Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί ενημερώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα για όλες τις εξελίξεις και αναμένεται να δώσει το πολιτικό στίγμα της παρέμβασης διαμηνύοντας πως η κυβέρνηση όπως και σε άλλες κρίσεις θα ανταποκριθεί στην ανάγκη των πολιτών για στήριξη και για όσο χρόνο χρειαστεί.