ΠΑΣΟΚ: Φαινόμενα εσωστρέφειας ξανά στην τελική ευθεία προς το Συνέδριο

Με το βλέμμα στις εκλογές της προσεχούς Κυριακής για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του συνεδρίου, δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των εργασιών του, βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ κι ενώ την πρόσκαιρη εσωκομματική νηνεμία τάραξε αυτές τις ημέρες η βιαστική και πρόχειρη -όπως αποδείχθηκε- δεύτερη παρτίδα της διεύρυνσης.

Το αποτέλεσμα ήταν μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην εξωστρέφεια και στην εκπομπή του μηνύματος της πανστρατιάς και της συσπείρωσης να εξελιχθεί σε εστία γκρίνιας και σε πεδίο για να εκτοξευτούν βέλη (κυρίως από τους Χάρη Δούκα και Άννα Διαμαντοπούλου) εναντίον της ηγεσίας κι εναντίον όσων έχουν την ευθύνη του ανοίγματος. Επικοινωνιακό πλήγμα ήταν φυσικά και οι διαψεύσεις δύο προσώπων που είδαν το όνομά τους στη λίστα, αλλά ουδέποτε φαίνεται να είχαν δώσει την έγκρισή τους γι’ αυτό.

Στην Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους για το ζήτημα, επιθυμώντας να καθίσει γρήγορα η σκόνη της αστοχίας. Όπως δηλώνουν στον FLASH αρμόδιες πηγές, το μείζον είναι το εγχείρημα να συνεχιστεί δυναμικά όπως ξεκίνησε «και να μην σκάβουμε μόνοι μας τον λάκκο με τις παγίδες που θέλουν να μας ρίξουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι». Δεν είναι τυχαίο, πρόσθεταν, ότι οι επικριτικές δηλώσεις του κ. Δούκα έγιναν ακαριαία βίντεο στους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς της ΝΔ, ενώ και αναλυτές και δημοσιολόγοι που υποστηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα έσπευσαν χαιρέκακα -από τη δική τους πλευρά- να αποδομήσουν την προσπάθεια «ενδεχομένως για να αποπροσανατολίσουν από τη γύμνια της «Ιθάκης» του».

Εξάλλου, για το τελευταίο αυτό ζήτημα που αφορά τα πολιτικά σχέδια του κ. Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, (ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Στρασβούργο όπου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου θα συζητηθούν οι υποκλοπές), παραμένει ανυποχώρητος στη γραμμή της πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ, φορτώνοντας στον πρώην πρωθυπουργό έναν διπλό καταστροφικό ρόλο, του διεμβολισμού του ΠΑΣΟΚ αρχικά και της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ μετέπειτα.

«Πρόσωπα που έχουν κριθεί για τις επιλογές τους δεν νομίζω ότι μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Όταν έχεις οργανώσει ένα ολόκληρο σχέδιο εξαφάνισης του ΠΑΣΟΚ και μετά από αυτό το σχέδιο οργανώνεις ένα σχέδιο εξαφάνισης του ίδιου του κόμματός σου, δεν νομίζω ότι έχεις την αξιοπιστία να θεωρείς ότι αυτός ο χώρος μπορεί να αναγεννηθεί μέσω ενός προσκηνιακού πολιτικού σχεδίου», δήλωσε (in.gr) ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να πάρει μέρος σε «παιχνίδια παρασκηνίου που θέλουν να φτιάχνουν κόμματα για να μπορεί ο καθένας να έχει έναν παίκτη στο τραπέζι».

Την ίδια ώρα πάντως, ούτε τα «φρέσκα κουλούρια» των νέων δημοσκοπήσεων δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να παίρνει τα πάνω του, με τον εκπρόσωπό του Κώστα Τσουκαλά να στέκεται, αντί για τα ποσοστά, στο δίπολο με τη ΝΔ. «Όλος ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι οι δυνάμεις οι οποίες έχουν αντιπαραθετικά προγράμματα είναι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αποπνέει μια αξιοπιστία και έχει πρόγραμμα πολύ διαφορετικό από εκείνο της κυβέρνησης», είπε.

Με δύο ευρώ

Σε ό,τι αφορά στην εκλογή συνέδρων που θα αποκωδικοποιήσουν και τους συσχετισμούς του συνεδρίου, 5800 υποψήφιοι θα αγωνιστούν με μονοσταυρία για 4000 θέσεις.

Επιπλέον, 1200 θα λάβουν μέρος στο συνέδριο ως αριστίνδην, που σημαίνει ότι συνολικά στο συνέδριο στο Ταε Κβο Ντο από τις 27 ως τις 29 Μαρτίου θα είναι περίπου 5200 σύνεδροι.

Οι κάλπες θα στηθούν σε όλους τους καλλικρατικούς δήμους της χώρας στις 15 Μαρτίου και για να μπορέσει κάποιος να ψηφίσει πρέπει να είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και να πληρώσει 2 ευρώ. Τα ονόματα των υποψηφίων επρόκειτο να δοθούν στη δημοσιότητα από την ΕΔΕΚΑΠ που έχει την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.