Η Άννα ενοχλήθηκε για τον Πελεγρίνη, αλλά βρήκε το μπελά της

Ενοχλήθηκε τα μάλα η Άννα Διαμαντοπούλου για το γεγονός ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης ως επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης έβαλε στη λίστα τον Θεοδόση Πελεγρίνη, ο οποίος στο παρελθόν, εκτός από υπουργός του Αλέξη Τσίπρα ήταν και πολέμιος του νόμου για την Παιδεία που είχε την προσωπική της σφραγίδα.

Και εξέφρασε την ενόχλησή αυτή, κάπως κομψά, αλλά ωστόσο προσμετρήθηκε στις αρνητικές καταγραφές μαζί με εκείνη του Χάρη Δούκα, ο οποίος έχει την τακτική να ρίχνει εσωκομματικές «βόμβες» δημόσια κάθε φορά που μια επιλογή της Χαριλάου Τρικούπη δεν τον βρίσκει προσωπικά σύμφωνο.

Για τη Διαμαντοπούλου όμως, όπως μου έλεγαν ορισμένες πηγές στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι διαφορετικά. «Είναι υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, δεν είναι ούτε απλό μέλος ούτε γενικώς αντιπολιτευόμενη όπως ο δήμαρχος», σημείωναν. Και παρέπεμπαν σε μία φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο Κώστας Λαλιώτης περί της μεγάλης εικόνας που οφείλουν όλοι να βλέπουν στο ΠΑΣΟΚ και του κλίματος πανστρατιάς που πρέπει να δημιουργηθεί στον προοδευτικό κόσμο.

Πάντως, η Άννα το μπελά της τον βρήκε από τους απλούς ψηφοφόρους και τους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι σχολίαζαν αρκετά δηκτικά τη δυσφορία της, θυμίζοντας τη δική της στάση τα δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ.

«Η Άννα Διαμαντοπούλου που επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ από την κλειδαρότρυπα του WC διαμαρτύρεται για τις επιλογές Σκανδαλίδη στην επιτροπή διεύρυνσης. Αντί να κάνει μια αυτοκριτική που επί των ημερών της ως επικεφαλής πολιτικού σχεδιασμού το κόμμα μένει καθηλωμένο μεταξύ 13 και 15% νομίζει ότι είναι σε θέση να κάνει κριτική δεξιά και αριστερά. Παραμένει φυσικά το μεγαλύτερο λάθος του Ανδρουλάκη μετά την επανεκλογή του», έγραψε στο Χ ο λογαριασμός SDParty1974.

Ένας άλλος χρήστης σχολίασε στο fb: «Στα όρια βρέθηκες κι εσύ Άννα. Εύχομαι τώρα να είσαι ότι βλέπουμε και ακούμε και να μη μας πείτε, ότι η επόμενη των εκλογών με μη αυτοδυναμία κανενός κόμματος, είναι μια άλλη μέρα και να δούμε ετερώνυμες συνεργασίες».

Κι ένας τρίτος παπανδρεικός και εξίσου αρπαγμένος μαζί της ανέφερε: «Όχι μόνο βρέθηκε στα όρια τα ξεπέρασε κουνώντας το δάχτυλο στον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και ζητώντας του να παραιτηθεί! Η Άννα, η Μιλένα, ο Λιντζέρης ο Βαγγέλης.. Αυτά καλή τύχη να έχετε...».

Όμορφος κόσμος πασοκικός, συντροφικά φτιαγμένος..