Δούκας κατά Ανδρουλάκη: Φύρδην μίγδην η διεύρυνση, φτάσαμε στο σημείο να ανακοινώνουμε Πελεγρίνη

Διευρύνονται οι αρνητικές αντιδράσεις για το δεύτερο κύμα της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Μετά την Άννα Διαμαντοπούλου που μέσω ανάρτησής της, έθεσε εμμέσως πλην σαφώς ζήτημα για τον Θεοδόση Πελεγρίνη.

Ο Χάρης Δούκας προέβη σε ένα ακόμη πιο σκληρό χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι γίνεται «φύρδην μίγδην», δηλαδή χωρίς κανόνες και σαφές πλαίσιο.

«Εντάξει, ο κύριος Πελεγρίνης ακαδημαϊκός, με ποιητής, ηθοποιός... «Φθορά», ένα ποίημα που έχω δει και εγώ που απαγγέλλει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, για να μην υπάρξει φθορά, αλλά να είναι πραγματική διεύρυνση που να προσθέτει, θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, αρχές και αξίες. Με ποιους κανόνες, δηλαδή, δημιουργείται αυτή η περίφημη λίστα που ανακοινώνεται, με ποιες αρχές και ποιες αξίες, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάθε νέα προσθήκη θα προσθέτει θετικά και μόνο», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων, για να συμπληρώσει: «Δεν υπάρχουν, αυτοί οι κανόνες. Δεν μπορεί να είναι ένα τσουβάλι και να φαίνεται ότι αγοράζουμε από το «καλάθι». Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σημαντική η προσθήκη τους και είναι σημαντικό να γίνεται διεύρυνση. Αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε παρατράγουδα και δεν θα δημιουργεί φθορά, θα πρέπει να γίνεται με κανόνες γνωστούς, που θα είναι αποφασισμένοι και με βάση αυτούς να προχωράμε»

Συνεχίζοντας την κριτική του ο κ. Δούκας και συμφωνώντας εξ αντανακλάσεως με την κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε ότι πρόσωπα «που μας πετούσαν στα δύσκολα νεράντζια, τώρα μπαίνουν σε μια λίστα ex officio, μπαίνουν στο συνέδριο χωρίς ψήφο κι εμείς που παλεύαμε μια ζωή και είμαστε ΠΑΣΟΚ, ζητάμε την ψήφο μονοσταυρία για να γίνουμε σύνεδροι, για να μπορέσουμε να πάμε;».

Όταν πάντως ρωτήθηκε για τον κ. Τσίπρα και την πρόταση για συνομιλία του ΠΑΣΟΚ και με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος -σύμφωνα με την ερώτηση του δημοσιογράφου- «καθύβριζε το ΠΑΣΟΚ» απάντησε: «Εγώ δεν είπα να ανακοινώσουμε τον Τσίπρα στο συνέδριο. Το ακριβώς αντίθετο είπα. Να συζητήσουμε και να δούμε με όλους όσους λένε ότι είναι προοδευτικοί και θέλουν την προοδευτική διακυβέρνηση, πού μπορούμε να συμφωνήσουμε και πού μπορούμε να διαφωνήσουμε. Εδώ όχι απλώς δεν συζητάμε, ανακοινώνουμε».