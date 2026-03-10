Πασόκοι και λοιποί κεντροαριστεροί βλέπουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Από χθες, όπως θα είδατε, ξεκίνησε μια ακόμη φουρνιά δημοσκοπήσεων.

Στις οποίες επιβεβαιώνεται το αξίωμα της αναζήτησης σταθερότητας σε περιόδους κρίσης και μεγάλων εντάσεων. Όπως και το ότι οι κυβερνήσεις μέσα σε αυτές τις συνθήκες, συνήθως, βγαίνουν με κέρδη καθώς υπάρχει ένα κλίμα συσπείρωσης γύρω από «αυτά που έχουμε».

Opinion Poll και ALCO έδειξαν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο παίζει μόνος του χωρίς αντίπαλο (όπως λέει και ο Τσίπρας) αλλά καταφέρνει να κεφαλαιοποιεί τις όποιες κινήσεις αποφασίζει μέσα σε αυτή τη σύνθετη γεωπολιτική περίοδο που καλείται να διαχειριστεί.

Ας σταθούμε σε δυο ευρήματα της Opinion Poll. Παράσταση νίκης: Η ΝΔ μέσα σε δυο μήνες κερδίζει περίπου οκτώ μονάδες και φθάνει πλέον στο 61,1%. Και δείτε το ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται στο 3,3%.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ; Διότι ένα από τα βασικά πολιτικά «συνθήματα» του ΠΑΣΟΚ είναι νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά. «Σύνθημα» που όμως, σύμφωνα με τη μέτρηση, δε δείχνει να συγκινεί ούτε τους ίδιους τους οπαδούς του κόμματος.

Opinion Poll / Action24

To εντυπωσιακό όμως είναι το παρακάτω στοιχείο.

Το 56,4% θεωρεί πολύ/αρκετά πιθανό ο κ. Μητσοτάκης να εξασφαλίσει τρίτη θητεία στις επόμενες εκλογές.

Οπότε τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως πασόκοι και λοιποί κεντροαριστεροί βλέπουν ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί και να καταφέρει αυτό το οποίο συχνά - πυκνά, περιγράφει ως βασικό του στόχο: την αυτοδυναμία.

Στόχος που δεν πείθει ούτε καν πολλούς δεξιούς της Βουλής αλλά, όπως φαίνεται τουλάχιστον στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, πείθει τους ψηφοφόρους άλλων κομμάτων.