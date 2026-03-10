ΠΑΣΟΚ: Παραφωνίες, φάλτσα και μια διεύρυνση παρ' ολίγον μετεξεταστέα

Το δεύτερο πακέτο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ αν και ο στόχος της Χαριλάου Τρικούπη ήταν -με μουσικούς όρους- να γίνει σουξέ, κατέληξε να μοιάζει περισσότερο με φάλτσο. Ή αν μιλούσαμε με εκπαιδευτική ορολογία, κινδύνευσε να μείνει μετεξεταστέα.

Οι λόγοι των παραπάνω παραλληλισμών σχετίζονται με τα κάποια από τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα και τα οποία προκάλεσαν αντί για θετικές εντυπώσεις, αναταραχή.

Στη μία περίπτωση, αυτή του γνωστού μουσικοσυνθέτη, Βαγγέλη Κορακάκη η ανακοίνωση της συμμετοχής του στα ονόματα όσων συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ έφερε παραφωνίες και βασικά διάψευση από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος ορθά κοφτά ξεκαθάρισε ότι «είναι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας». Ο ίδιος απέδωσε σε ασυνεννοησία «μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό του στο χώρο» τη όλη υπόθεση, σημειώνοντας ότι αυτό που κατάλαβε ήταν ότι θα έπαιζε μουσική για το ΠΑΣΟΚ και όχι ότι στηρίζω το κόμμα της Κεντροαριστεράς. «Δεν ισχύει κάτι τέτοιο», διευκρίνισε. Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη απέδιδαν μέσω του FLASH με τη σειρά τους την εξέλιξη σε παρεξήγηση.

Η δεύτερη περίπτωση που δημιούργησε ντόρο, αυτή τη φορά εσωτερικό, ήταν η συμπόρευση με τον Θεοδόση Πελεγρίνη, συγγραφέα, πρώην πρύτανη στο ΕΚΠΑ και πρώην υφυπουργό Παιδείας επί Αλέξη Τσίπρα. Εναντίον του, ζητώντας να κοπεί από τις λίστες, στράφηκε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μεϊμάρογλου, προερχόμενος από τον εκσυγχρονιστικό χώρο και κοντά στις θέσεις της Άννας Διαμαντοπούλου. «Ο Θεοδόσης Πελεγρίνης, πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτής του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία - που ψηφίστηκε από 255 βουλευτές - δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ», έγραψε στο fb ο κ. Μεϊμάρογλου. Για την υπόθεση Πελεγρίνη, η Χαριλάου Τρικούπη δεν έκανε κάποιο ειδικό σχόλιο, παραπέμποντας στο γενικότερο πνεύμα που διέπει το εγχείρημα περί πολυσυλλεκτικότητας και συμμαχίας με πρόσωπα που αρκεί να συμφωνούν με τον στόχο της πολιτικής αλλαγής και «να μην έχουν πληγώσει θανάσιμα» το ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, τα δυο αυτά περιστατικά -σε αντίθεση με την πρώτη παρτίδα των ανακοινώσεων που όντως δεν κατέγραψε παρατράγουδα και ενστάσεις- αν μη τι άλλο έδειξαν μια προχειρότητα και μια βιασύνη, που ίσως σκιάσει επικοινωνιακά το μήνυμα που θέλει εκπέμψει η Χαριλάου Τρικούπη. Και το οποίο δεν είναι άλλο από μια πανστρατιά νίκης με το ΠΑΣΟΚ.

Συμβολισμοί και στοχεύσεις

Κατά τα λοιπά, στη νέα αυτή φάση της αμφίπλευρης διεύρυνσης περιλαμβάνονται πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ Κώστας Μανιάτης, που είχε ανταποκριθεί το 2019 στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα με την Προοδευτική Συμμαχία και η πρώην αντιπεριφερειάρχης Αττικής Ιωάννα Τσούπρα επί θητείας Ρένας Δούρου.

Από τον χώρο του Κέντρου, ξεχωρίζουν δύο πρόσωπα ο Γιώργος Σιγαλός, πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ και η επίσης υποψήφια με τα γαλάζια ψηφοδέλτια στη Θεσσαλονίκη το 2019 Νιόβη Παυλίδου, η οποία παλαιότερα είχε διεκδικήσει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ επί Ευάγγελου Βενιζέλου.

Στα μη πολιτικά πρόσωπα αλλά με μεγάλη αναγνωρισιμότητα από τον χώρο του πολιτισμού, είναι ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος και ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης που αμφότεροι εκφράζουν τη στήριξή τους στο εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, ανακοινώθηκαν ένα πρώην στέλεχος του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, ένας πρώην υποψήφιος με τη ΔΗΜΑΡ ο πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου Πάρις Τσάρτας και ένα πρώην μέλος του Ποταμιού.

Τέλος, στο ΠΑΣΟΚ επιστρέφουν ή επανενεργοποιούνται ο πρώην σημιτικός Μιχάλης Νεονάκης και ο πρώην βουλευτής Βασίλης Γιουματζίδης.

Η Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης έχει δώσει ραντεβού για τις 17 Μαρτίου όπου -παρόντος του Νίκου Ανδρουλάκη- θα συνεδριάσει για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές. Σήμερα στις 11.30 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσει στη Βουλή για το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.