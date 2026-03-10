....Και στο ΠΑΣΟΚ γκρινιάζουν για τα «χαμόγελα του Δούκα»

Και εντάξει στην ΚΕΔΕ θα φανεί σχετικά σύντομα το εάν και ποιοι έχουν άλλους σχεδιασμούς για το μέλλον (όχι το μακρινό).

Στο ΠΑΣΟΚ όμως έχουν τα δικά τους και μεταξύ μας, αυτή τη φορά δικαίως γκρινιάζουν κάποιοι για αυτή την αστείρευτη αβρότητα στη συνάντηση Χαρδαλιά και Δούκα.

Αυτό που έκανε ορισμένους στο ΠΑΣΟΚ να μειδιάσουν είναι ότι από τη μια πλευρά ο δήμαρχος κατακεραυνώνει την Χαριλάου Τρικούπη ζητώντας ο Ανδρουλάκης και τα στελέχη του κόμματος να μην λένε ούτε καλημέρα στην κυβέρνηση και σε κάθε τι γαλάζιο, μην τυχόν και παρερμηνευτεί ότι μετεκλογικά θα συγκυβερνήσουν.

Και από την άλλη, μοιράζει αβροφροσύνες και εγκωμιαστικά σχόλια για τον περιφερειάρχη που έχει τη σφραγίδα της ΝΔ και αποτελούσε την προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η σχέση Δήμων και Περιφερειών δεν είναι σε καμία περίπτωση ανταγωνιστική, είναι συνεργατική και γι’ αυτό κάνουμε από κοινού προσπάθεια», δήλωσε ο κ. Δούκας, αλλά προσπέρασε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι μπλε και ο Δήμος πράσινος. Αυτό δεν εμπίπτει στην αρχή των διαχωριστικών γραμμών με την επάρατο Δεξιά;

Εκτός αν στην περίπτωσή του ισχύουν εξαιρέσεις.