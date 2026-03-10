Ανδρουλάκης κατά ΝΔ: Θράσος, δειλία και υποκρισία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναζωπυρώνεται η ένταση στο μέτωπο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο το πόρισμα της εξεταστικής του ΟΠΕΚΕΠΕ που συζητείται εν μέσω έντασης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το πόρισμα της ΝΔ ως μνημείο «υποκρισίας», «υποτίμησης» και «απεριόριστου θράσους», καταγγέλλοντας πως «αποδείχθηκαν ανάγλυφα» οι ευθύνες των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη για το «οργανωμένο κύκλωμα» που υπήρξε στον Οργανισμό.

«Γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια. Υποστηρίζετε πως ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και όχι του Μητσοτάκη. Πόση υποκρισία και πόση δειλία! Κατηγορείτε υπουργούς του προηγούμενου αιώνα!», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέγοντας πως συνιστά «έσχατο καταφύγιο» η «καραμέλα» των διαχρονικών ευθυνών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 86 ώστε να μην υπάρχει «καμία ειδική μεταχείριση από στρατευμένες πλειοψηφίας που ο πρωθυπουργός τις στέλνει νωρίς για νανάκια», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μηταράκης: Υπάρχει ένα όριο στο θράσος του ΠΑΣΟΚ

Στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, σχολιάζοντας πως «υπάρχει και ένα όριο στο πολιτικό θράσος», καθώς, όπως είπε, ανάμεσα στους συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε και το ζευγάρι που είχε παντρέψει.

«Πάει πολύ για το ΠΑΣΟΚ να μας κουνάει το δάχτυλο», ανέφερε και επέμεινε πως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να δίνει ποινική ή πολιτική ευθύνη για πολιτικά πρόσωπα. «Είναι χυδαία η προσπάθεια εξίσωσης που επιχειρείτε», ανταπάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

«Είστε βουτηγμένοι στη βρωμιά, βουτηγμένοι στο σκάνδαλο. Αποτελεί μνημείο θρασύτητας η επίκληση των κουμπαριών. Για την κουμπαριά “Φραπέ” με την οικογένεια Μητσοτάκη έχετε να πείτε κάτι;», είπε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου.