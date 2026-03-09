Δυόμιση μονάδες έχει κερδίσει η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου μέσα σε έναν μήνα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσίασε το Action 24.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το πολιτικό επιχείρημα της κυβέρνησης περί της ανάγκης σταθερότητας στη χώρα έχουν δώσει σημαντικούς δημοσκοπικούς πόντους τόσο στη ΝΔ όσο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 32,7% έχοντας 19,5 μονάδες διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ που έχει 13,2%. Στην τρίτη θέση η Πλεύση Ελευθερίας με 9,6% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ φθάνει στο 4,7%.

Opinion Poll / Action24

Opinion Poll / Action24

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη διαχρονική εξέλιξη της εκτίμησης ψήφου η ΝΔ εμφανίζεται να έχει κερδίσει δυόμιση μονάδες μέσα σε έναν μήνα ενώ απώλειες καταγράφουν τόσο η Ελληνική Λύση όσο και η Πλεύση Ελευθερίας.

Opinion Poll / Action24

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στην πρόθεση ψήφου όπου το ποσοστό των αναποφάσιστων φθάνει στο υψηλό 18,6%.

Opinion Poll / Action24

Opinion Poll / Action24

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ενισχύσει τα ποσοστά του στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία έχοντας φθάσει στο 31,4%. Ο «κανένας» είναι η δεύτερη, αυθόρμητη, επιλογή με ποσοστό 29,5%. Είναι ενδεικτικό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης που βρίσκεται στην τρίτη θέση συγκεντρώνει ποσοστό 6,6%.

Opinion Poll / Action24

Το 56,6% εκτιμά ως πολύ και αρκετά πιθανό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία στις επόμενες εκλογές. Το 39,3% το θεωρεί λίγο και καθόλου πιθανό.

Opinion Poll / Action24

Με οριακό ποσοστό 46,4% οι πολίτες απαντούν πως η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Το 45,4% πιστεύει πως θα πρέπει να υπάρχει αυτοδυναμία.

Opinion Poll / Action24

Καταλύτης ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οικονομία και ακρίβεια παραμένουν τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Ένας στους δυο εκτιμά πως η ακρίβεια / πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο ο πόλεμος στο Ιράν εμφανίζεται πλέον στην τέταρτη θέση με ποσοστό 14,8%.

Opinion Poll / Action24

Περισσότεροι από επτά στους δέκα - ποσοστό 73% - συμφωνούν με την απόφαση της Αθήνας να συνδράμει στρατιωτικά την Κύπρο με την αποστολήη δυο φρεγατών αλλά και των F16 στη «Μεγαλόνησο». Αντίθετη άποψη εκφράζει το 22,7%.

Opinion Poll / Action24

Το επιχείρημα της κυβέρνησης για την ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα στη χώρα, εν μέσω της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, κερδίζει σημαντικούς πόντους με το αντίστοιχο ποσοστό να φθάνει πλέον στο 73,5%.

Opinion Poll / Action24

Παράλληλα, το 56,4% θεωρεί ως πολύ και αρκετά σημαντικές τις ενεργειακές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ για τις εξορύξεις και με τον Κάθετο Διάδρομο για τη γεωστρατηγική σταθερότητα της χωρας.

Opinion Poll / Action24

Σημαντική πτώση για Καρυστιανού

Σημαντική είναι η πτώση για τη Μαρία Καρυστιανού στο ερώτημα για την προοπτική ψήφου στο κυοφορούμενο κόμμα σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση της Opinion Poll του Ιανουαρίου. Ειδικά στην απάντηση «πολύ» το ποσοστό από το 16,1% έχει υποχωρήσει στο 9,2%.

Opinion Poll / Action24

Opinion Poll / Action24

Πτωτική όμως είναι η πορεία και για τον Αλέξη Τσίπρα παρά τις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού και τις πυκνές παρεμβάσεις που πραγματοποιεί όπως φαίνεται από τη διαχρονική εξέλιξη των απαντήσεων στο σχετικό ερώτημα της Opinion Poll για το ενδεχόμενο στήριξης ενός νέου κόμματος.

Opinion Poll / Action24

Opinion Poll / Action24

Στα ίδια ποσοστά, περίπου, παραμένει ο Αντώνης Σαμαράς στο ερώτημα για την προοπτική ψήφου σε ένα πιθανό κόμμα του οποίου θα ηγηθεί.

Opinion Poll / Action24