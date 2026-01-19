Ανεπηρέαστη από το αγροτικό μέτωπο εμφανίζεται η ΝΔ στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24 με τη μέτρηση ωστόσο να αποτυπώνει τις εν δυνάμει ραγδαίες αλλαγές στον ευρύτερο χώρο κυρίως της αντιπολίτευσης έπειτα από την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού η οποία δείχνει να πιέζει έντονα τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας (ΝΔ).

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,2% με οριακά κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Opinion Poll ενώ στη δεύτερη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 13,4%. «Μάχη» για την τρίτη θέση δίνουν η Πλεύση Ελευθερίας (10,4%) με την Ελληνική Λύση (10,1%) ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μόλις στο 4,2%.

Opinion Poll / Action 24

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην πρόθεση ψήφου με τους αναποφάσιστους να φθάνουν στο υψηλό 19,1% ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένα ποσοστό περίπου 10% δηλώνει πως θα ψηφίσει «άλλο κόμμα».

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 29% με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. «Κανένας» απαντούν οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 28,7%.

Ισχυρή εκκίνηση για την Καρυστιανού - Πιέζεται ο Τσίπρας

Περίπου τρεις στους δέκα πολίτες δηλώνουν πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ενώ οι πέντε στους δέκα πιστεύουν ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού θα επηρεάσει οριζόντια όλους τους πολιτικούς χώρους.

ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη είναι τα κόμματα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, που θα επηρεαστούν περισσότερο από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

H εμφάνιση της κ. Καρυστιανού δείχνει να πιέζει αρκετά τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος στο ερώτημα της πιθανής ψήφου συγκεντρώνει 17,1%.

Στο 10,4% είναι το αντίστοιχο ποσοστό που συγκεντρώνει ο Αντώνης Σαμαράς στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις με τους ερωτηθέντες σε ποσοστό 57% να απαντούν ότι τα αιτήματα των αγροτών δεν έχει ικανοποιήσει σημαντικό τμήμα των αιτημάτων τους.

Η πλειονότητα ωστόσο των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά πλέον τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς των εθνικών οδών- ποσοστό 53,5% - με ένα σημαντικό όμως ποσοστό 42,5% να τα επικροτεί.

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο και σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα με ποσοστό 51% ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το συναφές ζήτημα της οικονομίας με ποσοστό 31,8%.