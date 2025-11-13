Opinion Poll: Στο 30,2% η ΝΔ με ώθηση από τα ενεργειακά - Κινδυνεύει η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

Ένα πολιτικό τοπίο όπου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα έχοντας ενισχύσει τα ποσοστά της μετά από τις ενεργειακές συμφωνίες του Ζαππείου αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ υπό προϋποθέσεις να παλεύει ακόμα και για την είσοδο του στη Βουλή, αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσίασε το Action 24.

Προηγείται καθαρά η ΝΔ – Ασφυκτικές αποστάσεις στα υπόλοιπα κόμματα

Η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) εξακολουθεί να κινείται σε τροχιά άνετης επικράτησης, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παραμένει η δεύτερη δύναμη χωρίς, ωστόσο, να απειλεί το προβάδισμα της κυβέρνησης.

Πίσω τους, τα κόμματα δίνουν μια πραγματική μάχη σώμα με σώμα για την τρίτη θέση, με σχεδόν ισοβαρείς δυνάμεις. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει ιστορικά χαμηλές επιδόσεις δείχνοντας ότι μπορεί να παλέψει ακόμα και για την είσοδο του στη Βουλή πολλώ δε μάλλον σε περίπτωση που ο κ. Τσίπρας προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Στην Εκτίμηση Ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 30,2%. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ με 13,7%, ενώ αξιοσημείωτη είναι η πολυκομματική μάχη για τις επόμενες θέσεις: η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 10,7%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,0% και το ΚΚΕ 8,1%. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει μόλις 4,2% στην Εκτίμηση Ψήφου.

Opinion Poll/ Action 24

Opinion Poll/ Action 24

Στην Πρόθεση Ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ προηγείται με 24,3%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί με 11,0%.

Opinion Poll/ Action 24

Μόνος αντίπαλος του Μητσοτάκη ο «κανένας»

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται ξανά με μοναδικό αντίπαλο τον «κανένα».

Opinion Poll/ Action 24

Στο ερώτημα για την Καταλληλότητα για Πρωθυπουργό, το μεγαλύτερο ποσοστό, 30,8%, απαντά «Κανένας». Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνει 29,1%. Ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,0% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 6,9%.

Opinion Poll/ Action 24

Ενεργειακές εξελίξεις: Ισχυρό «ναι» σε γεωτρήσεις και νέες συμφωνίες

Σε αντίθεση με το πολιτικό σκηνικό, η εικόνα στην ενέργεια δείχνει καθαρή κατεύθυνση. Η πλειονότητα των πολιτών στηρίζει τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, θεωρεί ότι οι πρόσφατες συμφωνίες ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και βλέπει θετικά τη συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Η διάθεση είναι ξεκάθαρα θετική προς τις ενεργειακές επενδύσεις και τις στρατηγικές συμφωνίες που σχετίζονται με LNG και υποδομές. Το 67,9% (Πολύ και Αρκετά) θεωρεί σημαντική την εκκίνηση των διαδικασιών γεωτρήσεων στο Ιόνιο. Σχεδόν οι μισοί πολίτες, το 48,9%, πιστεύουν ότι οι Συμφωνίες του Ζαπείου μετατρέπουν την Ελλάδα σε ενεργειακό κόμβο. Τέλος, το 73,1% πιστεύει ότι οι τρέχουσες εξελίξεις ενδυναμώνουν τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

OPINION POLL/ Action 24

Opinion Poll/ Action 24

Επίσης, το 56,7% κρίνει σημαντική τη συμφωνία AKTOR -ΔΕΠΑ για την προμήθεια και μεταφορά Αμερικανικού LNG. Τέλος, το 73,1% πιστεύει ότι οι τρέχουσες εξελίξεις ενδυναμώνουν τις σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ.

Opinion Poll/ Action 24

Νέα κόμματα από πρώην πρωθυπουργούς: Συντριπτική άρνηση

Η δημοσκόπηση δείχνει και κάτι ακόμη: τα σενάρια για νέα κόμματα από πρώην πρωθυπουργούς δεν φαίνεται να βρίσκουν ισχυρή ανταπόκριση καθώς οι ερωτηθέντες εμφανίζονται επιφυλακτικοί έως και αρνητικοί, στην πλειονότητά τους, στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων σχηματισμών από τον κ. Τσίπρα, τον κ. Σαμαρά ή και από τους δυο.

Opinion Poll/ Action 24

Για ένα «Κόμμα Τσίπρα», το 65,7% δηλώνει «Δεν θα μπορούσα ποτέ» να το ψηφίσει. Ωστόσο, το κόμμα αυτό θα μπορούσε να αντλήσει το 82,3% της στήριξης από τους σημερινούς ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η άρνηση ψήφου για ένα τέτοιο κόμμα είναι συντριπτική σε ΠΑΣΟΚ (69,6%) και ΚΚΕ (66,7%).

Opinion Poll./ Action 24