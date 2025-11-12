Real Polls: Δημοσκοπική «ανάσα» για την κυβέρνηση από τις ενεργειακές συμφωνίες-Πάνω από το 30% η ΝΔ

«Αβαντάζ» στην Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δίνουν οι ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα στη Σύνοδο για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, καθώς καταφέρνει να σπάσει το φράγμα του 30% και να φτάσει στο 30,6% κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%.

Την ίδια στιγμή στο «γήπεδο» της αντιπολίτευσης, παρ’ όλο που δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, παρατηρείται μια υποχώρηση της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά άνοδος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Στον αντίποδα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται οριακά πάνω από το εκλογικό όριο του 3% στην πρόθεση ψήφου.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Protagon στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωσε 24,2% καταγράφοντας άνοδο 0,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έφτασε ξανά στο διψήφιο, 10%, κερδίζοντας 1,4% από τον Οκτώβριο. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει πτώση από το 7,6% στο 6,1%, με αποτέλεσμα η Ελληνική Λύση να ανεβαίνει στην τρίτη θέση με 7,5%. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 6% και στην έκτη θέση βρίσκεται η Φωνή Λογικής με 4,3%. Έπειτα βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ (3,5%) και το ΜεΡΑ25 (3,2%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδιευκρίνιστη ψήφος αυξήθηκε και έφτασε στο 18%, κάτι το οποίο συνέβη και με την απάντηση των ερωτηθέντων «Άλλο κόμμα», που έφτασε το 7,8%.

RealPolls

Όσον αφορά την πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ περνάει στο 30,6% κερδίζοντας σχεδόν τρεις μονάδες από το 27,7%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει και αυτό κέρδη είναι στο 13,9% από το 10,4% του Οκτωβρίου. Η ανοδική τάση αποδίδεται στην απομάκρυνση της ατζέντας από την υπόθεση τον Τεμπών και την πτώση της Πλεύσης Eλευθερίας κατά τρεις ολόκληρες μονάδες (από το 10,4% στο 7,6%). Μεγάλη είναι πτώση και του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5,6% από το 6,9% του Οκτωβρίου, εξαιτίας του παράγοντα Τσίπρα.

Την ίδια στιγμή, η Ελληνική Λύση φαίνεται να ενισχύεται κατά μία μονάδα φτάνοντας το 9,8%. Ανοδικές τάσης καταγράφονται και στην Φωνή Λογικής στο 5,9% από το 5,3%, ενώ το ΜέΡΑ25 καταγράφει σημαντική πτώση στο 4,3% από το 6,9%.

RealPolls

Τι λένε για τις ενεργειακές συμφωνίες

Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν και τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες. Ως προς την ανακοίνωση για τις γεωτρήσεις της αμερικανικής ExxonMobil στο Ιόνιο, το 58,3% (30,5% «σίγουρα ναι» και 27,8% «μάλλον ναι») κρίνει ότι αποτελεί θετικό βήμα για τα εθνικά συμφέροντα.

RealPolls

Ως προς τις συμφωνίες ώστε η Ελλάδα να λειτουργήσει ως κόμβος διαμεταγωγής του αμερικανικού LNG το 57,7% (30,6% «σίγουρα ναι» και 27,1% «μάλλον ναι») τις αξιολογούν θετικά.

RealPolls

Επιπλέον, ένα 45,4% (15,1% σίγουρα και 30,3% μάλλον) απαντά θετικά στο ερώτημα αν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα μας «προστατεύσουν από την τουρκική απειλή».

RealPolls

Ωστόσο –και εδώ είναι μια μεγάλη αντίφαση– το 62,5% των ερωτηθέντων (21,7% «μάλλον όχι» και 40,8% «σίγουρα όχι») δηλώνουν ότι, κρίνοντας από τις επιλογές της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα δεν βρίσκεται στη «σωστή πλευρά της Ιστορίας». Mόνο το 34,8% (16,3% «σίγουρα ναι» και 18,5% «μάλλον ναι») απαντούν θετικά.

RealPolls

Τι λένε για Σαμαρά και Τσίπρα

Αρνητικά είναι τα νέα ευρήματα σχετικά με την απήχηση τόσο του κ. Τσίπρα όσο και του κ. Σαμαρά αναφορικά με τα φημολογούμενα σχέδιά τους για δημιουργία κόμματος.

Αναφορικά με την περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά, φαίνεται πως συγκεντρώνει ένα συνολικό ποσοστό 10,4% στην πιθανότητα κάποιος να ψηφίσει ένα κόμμα με αυτόν αρχηγό (3,8% «πολύ πιθανό» και 6,6% «αρκετά πιθανό»), ενώ τον περασμένο Οκτώβριο το σύνολο ήταν 11,1% (4,1% «πολύ πιθανό» και 7% «αρκετά πιθανό»). Σχεδόν τρεις στους τέσσερις Ελληνες πάντως (ποσοστό 73,4%) δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου πιθανό να τον ψηφίσουν.

RealPolls

Σχετικά με την συζήτηση γύρω από την δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα μόνο το 17,6% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι είναι πιθανό να το ψηφίσουν (9,9% «πολύ πιθανό» και 7,7% «αρκετά πιθανό»), ενώ το 67,9% δηλώνει κάθετα ότι δεν θα το ψηφίσει.

RealPolls

Η δημοσκόπηση διεξήχθη το διήμερο 9-10 Νοεμβρίου σε δείγμα 1.765 ατόμων.