Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 12 μονάδων για τη ΝΔ - Τα ποσοστά στις εκλογικές περιφέρειες

Προβάδισμα 12 μονάδων διατηρεί η ΝΔ στην έρευνα της Interview που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της political. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,2% έναντι του ΠΑΣΟΚ που συγκεντρώνει 15%. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε στο διάστημα από τις 6/11 έως τις 10/11.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, το 24% απαντά ότι θα ψήφιζε τη ΝΔ, το 12% το ΠΑΣΟΚ, το 6,7% την Ελληνική Λύση, το 6,5% το ΚΚΕ, το 5,2% τη Φωνή Λογικής, το 4,6% την Πλεύση Ελευθερίας, το 4% το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας το 4%, τον ΣΥΡΙΖΑ το 3%, τη Νίκη το 1,3%, τη Νέα Αριστερά το 1,1%, το 8% άλλο, ενώ σημαντικό και συγκεκριμένα 19,6% είναι το ποσοστό των πολιτών που δηλώνουν ότι δεν έχουν αποφασίσει.

Interview/Political

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ εξασφαλίζει ποσοστό 29,2%, το ΠΑΣΟΚ 15%, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,9%, η Φωνή Λογικής 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,7%, το ΜέΡΑ25 5,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,7%, η Νίκη 1,6%, η Νέα Αριστερά 1,4% και άλλο το 11,1%.

Interview/Political

Διοικητικές περιφέρειες

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, εκφράζεται δυσαρέσκεια μέρους της ελληνικής περιφέρειας και κυρίως αγροτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, στην κατανομή πρόθεσης ψήφου ανά διοικητική περιφέρεια, η ΝΔ διατηρεί το προβάδισμα στις 9 από τις 13 διοικητικές περιφέρειες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει περάσει μπροστά σε τέσσερις διοικητικές περιφέρειες και συγκεκριμένα στην Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο.

Δεύτερη επιλογή

Στην ερώτηση «εκτός από το κόμμα που επιλέξατε, ποιο θα είχατε ως δεύτερη επιλογή;», που για πρώτη φορά μπαίνει σε δημοσκόπηση, το 12,4% απαντά τη Φωνή Λογικής, το 10,8% το ΠΑΣΟΚ, το 9,9% το ΜέΡΑ25, το 9,8% την Πλεύση Ελευθερίας, το 8,5% τη Νέα Αριστερά, το 7,8% την Ελληνική Λύση, το 6,3% τον ΣΥΡΙΖΑ, το 6% το ΚΚΕ, το 5,9% τη ΝΔ, το 4,5% τη Νίκη, το 4% το Κίνημα Δημοκρατίας και άλλο το 14,1%.

Interview/Political

Το 14% «βλέπει» σοβαρή αντιπολίτευση

Ενδιαφέρον είναι το στοιχείο ότι μόλις το 14% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι γίνεται σοβαρή αντιπολίτευση και με προτάσεις προς την κυβέρνηση. Αντιθέτως, το 56% θεωρεί ότι γίνεται αντιπολίτευση μόνο για λόγους εντυπώσεων, το 28% εκτιμά ότι γίνεται αντιπολίτευση χωρίς εναλλακτικές προτάσεις και το 2% απαντά ΔΞ/ΔΑ.

Πρώτος στην ερώτηση «ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε πιο πολύ για τη διακυβέρνηση της χώρας;» είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ποσοστό 29%. Στην πρώτη θέση παραμένει ο «Κανένας» με ποσοστό 32%, και ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5,3%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 5%, ο Στέφανος Κασσελάκης με 4,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,2%, ο Σωκράτης Φάμελλος με 2,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης με 1,3%, ο Δημήτρης Νατσιός με 1,1% και 0,7% απαντούν ΔΞ/ΔΑ.

Επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα

Στην ερώτηση «πώς αξιολογείτε την επιστροφή του κ. Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή, μέσα από το λεγόμενο rebranding της δημόσιας εικόνας του», το 29% απαντά θετικά/μάλλον θετικά, το 67% αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 6% ΔΞ/ΔΑ.

Interview/Political

Στην ερώτηση «θα αγοράζατε το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα;», το 22% απαντά ναι/μάλλον ναι, το 75% όχι/μάλλον όχι και το 3% ΔΞ/ΔΑ.

6 στους 10 δεν χρησιμοποιούν τα ΕΛΤΑ

Όσον αφορά το θέμα των ΕΛΤΑ, στην ερώτηση αν οι πολίτες χρησιμοποιούν για την αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων πιο συχνά τα ΕΛΤΑ ή ιδιωτικές εταιρείες, η πλειονότητα και συγκεκριμένα οι 6 στους 10 απαντούν πως δεν προτιμούν τα ΕΛΤΑ. Συγκεκριμένα, το 62% απαντά ότι προτιμά τις ιδιωτικές εταιρείες courier για αποστολή/παραλαβή αλληλογραφίας ή μικροδεμάτων, έναντι 34% που επιλέγει τα ΕΛΤΑ και 4% που απαντά ΔΞ/ΔΑ.