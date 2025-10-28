Τι είδε πρόσφατα έμπειρος δημοσκόπος για το «κόμμα Τσίπρα» και το ΠΑΣΟΚ

Απαντήσεις στους πολλούς γρίφους της…φωτογραφίας της στιγμής του εγχώριου πολιτικού σκηνικού αναζητούν πολιτικοί και δημοσιολογούντες.

Ακόμη και οι δημοσκόποι, που εκ της θέσεως τους έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με το…άθλημα δείχνουν να έχουν περισσότερες απορίες παρά…βεβαιότητες τη συγκεκριμένη περίοδο. Όταν, μάλιστα, η συγκυρία επιβάλει να…μετράς, κόμματα, που δεν έχουν ιδρυθεί ακόμη τότε τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερα. Πάντως, μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες…ενδείξεις είναι η ανθεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ έναντι του νέου κόμματος Τσίπρα.

Μολονότι είναι σαφές ότι η δυναμική του νέου κόμματος «γραντζουνίζει» και τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν αγγίζει, ωστόσο, τον πυρήνα της πράσινης βάσης.

Έμπειρος και πολύ γνωστός δημοσκόπος μου εξήγησε ότι αυτό οφείλεται στη σύνθεση της κομματικής βάσης του ΠΑΣΟΚ, η οποία από το 2015 και μετά έχει ισχυρά αντί – ΣΥΡΙΖΑ και αντί Τσίπρα αντανακλαστικά. «Αν και πολιτικά όμοροι χώροι, η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δε δείχνει καμία…συγγένεια, πολλώ μάλλον ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ» εκτιμά ο εν λόγω πολύπειρος δημοσκόπος.

Το ταμείο βέβαια πάντα γίνεται στο τέλος. Δηλαδή επί της κάλπης.