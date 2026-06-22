Φωτιά τώρα στη Θεσσαλονίκη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το 112

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Ακόμη μία φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (22/06), αυτή τη φορά στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 31 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου με 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.

Στα κινητά των κατοίκων της περιοχής μάλιστα, ήχησε το 112. «Πυρκαγιά στην περιοχή Περαία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.