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Επί ποδός η Πυροσβεστική στην Κέρκυρα - Ξέσπασε φωτιά στο Τεμπλόνι

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεση.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στην Κέρκυρα το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) για φωτιά που ξέσπασε στο Τεμπλόνι. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Corfu Tv, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε χώρο που υπήρχαν μηχανήματα έργου και όχι μέσα στον ΧΥΤΑ.

Πέρυσι τέτοια εποχή είχε ξεσπάσει φωτιά στον χώρο εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων εντός του ΧΥΤΑ και είχε κινητοποιήσει τις αρχές.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

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