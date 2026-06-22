Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα - Δεν κινδυνεύουν σπίτια και υποδομές

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας (22/6) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Πηγή: Πυροπροστασία δασών Λαυρεωτικής

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 61 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ έχουν διατεθεί συνολικά 25 πυροσβεστικά οχήματα.

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ είχε προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ρεύμα προς Λαύριο, από τη διασταύρωση του ΒΙΟΠΑ στο 42ο χιλιόμετρο.

Ωστόσο, με την οριοθέτηση της φωτιάς, το μέτρο αυτό ήρθη και η κυκλοφορία πλέον γίνεται κανονικά.