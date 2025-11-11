«Απόβαση» αγροτών στην Αθήνα: Μαζική κινητοποίηση στο ΥΠΑΑΤ - Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στο κέντρο

«Απόβαση» στην Αθήνα κάνουν σήμερα, Τρίτη 11 Noεμβρίου αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα. Στόχος της κινητοποίησης που διοργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι να επιτευχθεί άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τη στήριξη της κτηνοτροφίας που βρίσκεται σε κρίση λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι αγρότες, που έφτασαν στην πρωτεύουσα με πούλμαν, πραγματοποιούν αυτή την ώρα προσυγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ στη συνέχεια θα κατευθυνθούν προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με πανό που φέρουν συνθήματα με τις λέξεις «Daniel», «Πανώλη» και «Ευλογιά», οι αγρότες που έχουν ταξιδέψει από διάφορα μέρη της Ελλάδας, έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας.

Μετά το συλλαλητήριο έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα ακολουθήσει πορεία και παράσταση διαμαρτυρίας προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα και να ζητηθεί η άμεση επανεκκίνηση των πληρωμών.

Λόγω της συγκέντρωσης και της επικείμενης πορείας αυτή την ώρα πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Καρόλου, Μάρνη, Αχαρνών, Λιοσίων, Δομοκού και σε παρακείμενες οδούς. Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς υπομονή και αποφυγή του κέντρου, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις στη ροή της κυκλοφορίας.

​Ο Δημήτρης Καμπούρης, πρώην πρόεδρος και νυν αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) από τη Χαλκιδική, δήλωσε στο Orange Press Agency: «Βρισκόμαστε εδώ για το σημερινό συλλαλητήριο, το πανελλαδικό, πανκτηνοτροφικό και παναγροτικό. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου εκεί θα γίνει παράσταση διαμαρτυρίας και στη συνέχεια θα πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να διαμαρτυρηθούμε για όσα έγιναν αλλά και για τις καθυστερήσεις των πληρωμών», ανέφερε.



Όπως τόνισε ο κ. Καμπούρης, οι αγρότες έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομικών. «Έχουμε ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, στις 3:30 η ώρα. Θα καταθέσουμε υπομνήματα και στους υπουργούς μας, αλλά κυρίως στον κύριο Χατζηδάκη, από τον οποίον περιμένουμε να δεσμευτεί».

Αξίζει να σημειωθεί πως κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

INTIME

INTIME

Eurokinissi