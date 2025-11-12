Από τους αιθέρες... στο χωράφι: Η αεροσυνοδός που έγινε αγρότισσα μιλά στο Action24

Από «τα ψηλά στα χαμηλά» λέει η λαϊκή ρήση, στην περίπτωση της Ζωής Βρατσκίδου όμως η έκφραση αυτή μόνο αρνητικό περιεχόμενο δεν έχει.

Έχοντας διανύσει ήδη καριέρα ως αεροσυνοδός στις Ολυμπιακές Αερογραμμές, έλαβε μια απόφαση ζωής, να «κατέβει» από τους αιθέρες και να ασχοληθεί με τη γεωργία.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε σε χωράφια της Ημαθίας», λέει χαριτολογώντας η αγρότισσα και ιδιοκτήτρια -σήμερα- οικοτεχνίας εναλλακτικών προϊόντων, Ζωή Βρατσκίδου, μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Πρωινή Ζώνη».

Φωτό: Facebook/Zoi Vratskidou

«Την απόφαση την πήραμε το 2014. Τότε ήρθαμε εδώ με τον σύζυγο. Δούλευα τότε στην παλιά Ολυμπιακή. Ήρθαν έτσι οι συγκυρίες, ήρθε και το πρώτο μας παιδάκι και ήταν άλλες οι προτεραιότητές μου. Είχε κλείσει και η Ολυμπιακή», ανέφερε.

«Συνέπεσαν όλα αυτά και κάπως έτσι πήραμε την απόφαση να φύγουμε από την πόλη και να έρθουμε στην επαρχία για μία καλύτερη ποιότητα ζωής», σημείωσε η Ζωή Βρατσκίδου.

«Είχα προτάσεις για άλλες αεροπορικές εταιρείες, είχα κάνει τα χαρτιά μου και είχα γίνει δεκτή. Παράλληλα όμως είχα τελειώσει και τεχνολογία γεωπονίας. Προτίμησα να εστιάσω στο πτυχίο μου και να αλλάξω τελείως τον τομέα μου. Κάπως έτσι έγινε η αλλαγή», είπε.

Η Ζωή Βρατσκίδου σήμερα καλλιεργεί μηλιές και ροδάκινα. Ωστόσο δεν τα καλλιεργεί απλώς. «Από δικά μας φρούτα, μεταποιούμε και κάνουμε δικά μας προϊόντα», επισήμανε η κ. Βρατσκίδου.

Φωτό: Facebook/Zoi Vratskidou

«Δεν μετανοιώνω»

«Με πρώτη ύλη το μήλο και το ροδάκινο -που έχει και εντοπιότητα στην Ημαθία- φτιάχνουμε δικά μας προϊόντα. Μαρμελάδα ροδάκινο χωρίς ζάχαρη, μαρμελάδα μήλο με έλαιο κάνναβης με χυμό σταφυλιού, έχουμε δύο προϊόντα chutney -γλυκόξινα ντιπ που συνοδεύουν ντιπ με τυριά- και έχουμε και κομπόστες», είπε.

Φωτό: Facebook/Zoi Vratskidou

«Δεν το έχω μετανοιώσει που δεν συνέχισα την καριέρα της αεροσυνοδού», πρόσθεσε. «Τα αγαπώ και τα δύο, συνδυάζω ταξίδια πάνω στη δουλειά. Οπότε θα μπω στο αεροπλάνο, θα μείνω με τα κορίτσια μπροστά, θα πάω στο πιλοτήριο για μια καλησπέρα. Θα πάρω λίγο την αύρα του αέρα και μετά θα γυρίσω πίσω στην οικοτεχνία μου και στα χωράφια».

Όπως εξήγησε τα προϊόντα της οικοτεχνίας της είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα -και στην Αθήνα- αλλά και στο εξωτερικό.