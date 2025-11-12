Η κτηνοτρόφος με την πράσινη ζακέτα έκλεψε τις εντυπώσεις και στην Αθήνα

Στη χθεσινή κινητοποίηση των αγροτών στην Αθήνα ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που έδωσε το παρών. Εκπροσώπους έστειλαν και άλλα κόμματα, αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί με τον πρόεδρό του, γεγονός που για την Χαριλάου Τρικούπη δείχνει το ενδιαφέρον και τη στήριξη προς τον αγροτικό κόσμο που αγωνιά για το μέλλον του, ιδίως μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά των προβάτων. Και προφανώς μια πρώτης τάξης ευκαιρία να προσπαθήσει να επαναπροσεγγίσει ένα εκλογικό κοινό που τα τελευταία χρόνια έχει χάσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μένω στη συγκέντρωση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα σε μία γυναίκα που την είδα στην ομήγυρη του Ανδρουλάκη και ξεχώριζε σαν τη μύγα μες το γάλα. Η πράσινη ζακέτα που φορούσε (όχι τυχαία) την έκανε ευδιάκριτη από μακριά... Πρόκειται για την κτηνοτρόφο από τη Λάρισα, την κ. Μαίρη Μάρου, η οποία στην πρόσφατη ημερίδα που έκανε στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας το ΠΑΣΟΚ, μίλησε και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Τι είπε; «Έμαθα να ζω έντιμη. Όχι να με κλέβουν. Ακόμη κλαίω για τα 600 πρόβατα που είναι θαμμένα στην αυλή του σπιτιού μου. Εγώ έκλαιγα, έκλαιγαν τα εγγονάκια μου και μου έλεγαν γιατί κλαις γιαγιά; Δεν έχω κοιμηθεί 4 μήνες και έρχεται το κράτος να μου δώσει εμένα 140 ευρώ; Να τα φάνε αυτοί που είναι όλοι λαμόγια. Δε θέλω 150 ευρώ θέλω 600 πρόβατα να μου δώσουν, γιατί αυτό μου πήραν. Θέλω δίκαιο κράτος, να ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αξιοπρεπώς. Δεν είμαστε λιγούρια. Ούτε θέλουμε ελεημοσύνη. Θέλουμε αυτό που μας ανήκει».

Η κραυγή αγωνίας μιας κτηνοτρόφου που μίλησε με την ψυχή της και επόμενο ήταν να λάβει χειροκρότημα, πιο θερμό και από εκείνο προς τον Ανδρουλάκη, όταν τελείωσε τη δική του ομιλία.