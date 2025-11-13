Λάρισα: Κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα στο δρόμο έξω από το γραφείο του Χρήστου Κέλλα

Διαμαρτυρία έξω από το πολιτικό γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, στην πόλη της Λάρισας πραγματοποίησαν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Ήταν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) όταν αυτοκινητοπομπή κτηνοτρόφων έφτασε στο κέντρο της Λάρισας και συγκεκριμένα έξω από το γραφείο του υφυπουργού.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούσαν να συναντηθούν με τον υφυπουργό, καθώς επίσης και να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. «Δεν ζητάμε απλά χρήματα, εμείς θέλουμε τα ζώα που μας θανάτωσαν πίσω». Προχώρησαν μάλιστα και σε μια συμβολική κίνηση ρίχνοντας γάλα στον δρόμο κάτω από το γραφείο του υφυπουργού.