Σε αναβρασμό το αγροτικό μέτωπο: «Πληρωμές έως το τέλος του μήνα ή οργή μη διαχειρίσιμη»

Σε αγώνα δρόμου μετ' εμποδίων εξελίσσεται για την κυβέρνηση το αγροτικό ζήτημα, ιδίως σε ό,τι αφορά το σκέλος της έγκαιρης καταβολής της βασικής ενίσχυσης αλλά και των λοιπών κοινοτικών προγραμμάτων προς αγρότες και κτηνοτρόφους, προκειμένου να αποφευχθούν πρόωρες αγροτικές κινητοποιήσεις, που θα επιδεινώσουν το ήδη βαρύ πολιτικό κλίμα για την κυβέρνηση στο φόντο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και της πρόσφατης κρίσης των ΕΛΤΑ.

Στις χθεσινές προειδοποιητικού χαρακτήρα κινητοποιήσεις των αγροτών στην Αθήνα αλλά και στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, όπου προσγειώθηκε το αεροσκάφος, που μετέφερε τον πρωθυπουργό στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Ροδόπη η κυβέρνηση απάντησε με κατευναστικές πρωτοβουλίες, όπως η αύξηση κατά 50% του ορίου του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στους αγρότες.

«Πληρωμές ή οργή μη διαχειρίσιμη»

Ωστόσο, στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι η λύση του γρίφου στο αγροτικό σταυρόλεξο είναι η τήρηση των υπεσχημένων και συγκεκριμένα η εμπρόθεσμη πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έως το τέλος Νοεμβρίου. Αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος επισημαίνει στον flash.gr ότι «εάν κατορθώσουμε να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης έως το τέλος του μήνα το φαινόμενο των αγροτικών κινητοποιήσεων θα εκτονωθεί, ειδάλλως, η οργή των αγροτών πιθανώς να καταστεί μη διαχειρίσιμη».

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η άσκηση δεν είναι καθόλου εύκολη, καθώς, όπως λέει πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι αλλά να γίνουν και οι αναγκαίες παραμετροποιήσεις στο νέο σύστημα πληρωμών, καθ' όσον η κυβέρνηση αναμένει το πράσινο φως από την Κομισιόν.

Από την Κομοτηνή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε «να γνωρίζουν οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, ότι στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη της πατρίδας μας έχουν έναν κεντρικό ρόλο. Από την άλλη πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία εξυγίανσης». Η πρωθυπουργική τοποθέτηση προδίδει και τη συνθετότητα του προβλήματος: την ώρα, που στην κυβέρνηση τρέχουν για να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, αλλά και να ολοκληρώσουν την εν κινήσει εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ενσωμάτωσης του στην ΑΑΔΕ στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στις πολιτικές – δικαστικές εξελίξεις γύρω από την Εξεταστική αλλά και τις πληροφορίες περί νέας δικογραφίας για την υπόθεση.

Ανοιχτές πόρτες βρήκαν οι αγρότες

Στην Αθήνα, πάντως, οι αγρότες βρήκαν ανοιχτές πόρτες τόσο στο Μποδοσάκειο, όπου τους υποδέχθηκε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, όσο και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου συναντήθηκαν με τον Κώστα Τσιάρα. Ενώπιον του συντονιστικού της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «είμαστε τώρα στην τελική ευθεία, αφού κάναμε κάποιες επιμέρους πληρωμές, να προχωρήσουμε στη βασική ενίσχυση. Και στη συνέχεια, στην καταβολή των ποσών που πρέπει να καταβληθούν από εκκρεμή προγράμματα».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεσμεύθηκε για την έγκαιρη ολοκλήρωση των πληρωμών 8 εκκρεμών προγραμμάτων, των αποζημιώσεων εις του ΕΛΓΑ για τις ζημιές από τον παγετό, αλλά και της προκαταβολής για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον «Daniel», που επίσης βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Συνολικά στην κυβέρνηση αισιοδοξούν ότι θα μπορέσουν να δώσουν σε αγρότες και κτηνοτρόφους το ποσό του ενός δις ευρώ έως το τέλος του έτους.