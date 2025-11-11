Ανδρουλάκης: Η ΝΔ φέρνει στα όριά τους αγρότες και κτηνοτρόφους - Χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Στο συλλαλητήριο που πραγματοποιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να δηλώσει την στήριξή του στα αιτήματά τους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε «επίθεση» σε βάρος της κυβέρνησης κατηγορώντας την για πλήρη αποτυχία στην στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Μάλιστα έκανε λόγο για ζήτημα επιβίωσης της περιφέρειας, τονίζοντας ότι «χωρίς τον πρωτογενή τομέα, η ελληνική περιφέρεια θα σβήσει».

Σε δήλωση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει: «Αντί η κυβέρνηση να στηρίξει αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έχει φέρει στα όριά τους. Μέχρι τις 31/10, ενώ όλες οι χώρες πλήρωσαν τις βασικές ενισχύσεις, οι αγρότες μας δεν πήραν μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Μαζί με τα περσινά οφειλούμενα έφτασαν στο 1 δισ. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε πολλούς συντελεστές περίπου 40%. Έκαναν τον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα ρουσφετομάγαζο, το οποίο παράγει διαφθορά. Και αυτά όλα είναι με ευθύνη του πρωθυπουργού. Ο ΕΛΓΑ δεν αναθεωρήθηκε. Ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει.».

Και καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται στο συλλαλητήριο «για να στηρίξουμε αγρότες και κτηνοτρόφους απέναντι στη διαφθορά και την ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, γιατί ο πρωτογενής τομέας είναι για το ΠΑΣΟΚ προτεραιότητα». ​