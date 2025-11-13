ΠΑΣΟΚ: Στο φουλ οι μηχανές για το συνέδριο του 2026 – Πλήρες σχέδιο δράσης ως τον Φεβρουάριο

Μηχανές στο φουλ! Το σύνθημα της Χαριλάου Τρικούπη ενόψει προετοιμασίας του συνεδρίου δόθηκε χθες στην πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας από τον γραμματέα Οργανωτικού Σχεδιασμού, Ηρακλή Δρούλια.

Το ΠΑΣΟΚ μπήκε και επίσημα σε προσυνεδριακή τροχιά και -όπως παραδέχτηκαν μέλη του οργάνου- πρέπει να τρέξει για να προλάβει. Επί της ουσίας, το προσεχές τρίμηνο Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα σφιχτό και απαιτητικό χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων, δράσεων και διαλόγου, η ολοκλήρωση του οποίου θα οδηγήσει στο συνέδριο του Μαρτίου. Όπως είχε γράψει το flash.gr, η ακριβής ημερομηνία θα οριστικοποιηθεί στο επόμενο διάστημα, ωστόσο όλα έχουν σχεδιαστεί με ορίζοντα διεξαγωγής τον πρώτο μήνα της άνοιξης του 2026 και αφού προηγηθεί λίγο νωρίτερα η εκλογή των συνέδρων.

Σχέδιο κινητοποίησης και εξωστρέφειας

Πιο αναλυτικά, η χθεσινή συνεδρίαση υπό τον γραμματέα της ΚΟΕΣ Γιάννη Βαρδακαστάνη έγινε σε θετικό-ήπιο κλίμα και με διάθεση από τους συμμετέχοντες (από τους συνολικά 32 οι περίπου 7-8 έλαβαν μέρος μέσω zoom, ενώ υπήρχε και μία απουσία) να σηκώσουν μανίκια, ώστε το συνέδριο να γίνει ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών, όπως έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κεντρική κατεύθυνση, με αιχμή του δόρατος το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο διανεμήθηκε μαζί με το καταστατικό, είναι η προσυνεδριακή περίοδος να συνδυαστεί με μια πορεία στο λαό και ένα άνοιγμα στην κοινωνία, με δράσεις εξωστρέφειας, παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς και άλλους μαζικούς χώρους και φυσικά μέσα από τις κομματικές οργανώσεις. Προς επιβεβαίωση του χθεσινού ρεπορτάζ του flash.gr, συμφωνήθηκε επίσης να υπάρξει μεγάλη καμπάνια και κινητοποίηση στη βάση, με φυλλάδια που θα διανεμηθούν είτε με κλιμάκια σε περιοδείες είτε μέσω social media.

Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ως τον Φεβρουάριο

Ο Τομέας Οργανωτικού Σχεδιασμού έδωσε πλήρες χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων (με χρωματιστό excel) όλων των οργάνων από τώρα ως τον Φεβρουάριο, -όπως άλλωστε έχουν ζητήσει και κορυφαία στελέχη (Γερουλάνος, Δούκας, Διαμαντοπούλου)- προκειμένου να γίνεται διάλογος, να βελτιωθεί η εσωκομματική λειτουργία και να μην υπάρχουν αιφνιδιασμοί. Η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει συνολικά τέσσερις φορές, η επόμενη θα είναι την εβδομάδα από 24 ως 28 Νοεμβρίου, ώστε πιθανότατα την Κυριακή 30 του μήνα να πραγματοποιηθεί πανηγυρική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου.



Από τρεις φορές θα συνεδριάσουν οι Επιτροπές Προγράμματος, Πολιτικών Θέσεων - Διακήρυξης και Καταστατικού, ενώ άμεσα συγκροτούνται και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Συνεδρίου. Κλιμάκια στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου (χωρίζεται σε τρεις φάσεις) προγραμματίζονται για την ίδια χρονική περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο λεκανοπέδιο (Α΄ και Β΄ Αθηνας, Α΄ και Β΄ Πειραιά, Ανατολική και Δυτική Αττική) που θεωρούνται «δύσκολες» περιοχές για το ΠΑΣΟΚ σε αντίθεση με τις καλύτερες επιδόσεις του κόμματος στην επαρχία.