ΠΑΣΟΚ: Η μάχη για την κατεύθυνση μόλις ξεκινά-Ανδρουλάκης στο Κέντρο, Δούκας προς την Κεντροαριστερά

Αν και μπασκετικός ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένει -με βάση την ποδοσφαιρική ορολογία- να παίζει στην πολιτική σκακιέρα ένα παιχνίδι Κέντρου, απορρίπτοντας συνειδητά τα αριστερά φλας (για διάλογο) που του ζητούν να βγάλει ορισμένα κορυφαία εσωκομματικά στελέχη, όπως ο Χάρης Δούκας.

Όπως έχει γράψει το flash.gr, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να αναθεωρήσει την στρατηγική της επένδυσης στο κεντρώο ακροατήριο, θεωρώντας ότι η διαρκής διολίσθηση της ΝΔ σε δεξιότερες απόψεις τόσο λόγω της ρητορικής του Αντώνη Σαμαρά αλλά και εξαιτίας των εκ δεξιών πιέσεων από τα μικρότερα κόμματα της «δεξιάς πολυκατοικίας», αφήνουν ζωτικό χώρο στη Χαριλάου Τρικούπη «να παίξει μπάλα».

Ο κ. Ανδρουλάκης επανήλθε χθες και προχθές στο θέμα με δύο διαφορετικούς τρόπους, στοχεύοντας στην αποδόμηση του κεντρώου προφίλ Μητσοτάκη και αλιεύοντας στους ψηφοφόρους του Κέντρου. «Έχουν επιλέξει (σ.σ. η ΝΔ) το Κέντρο να μη σηκώσει κεφάλι, όλος ο δημοκρατικός κόσμος με ευαισθησίες πρέπει να το καταλάβει. Βγαίνει ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και λέει να γίνουμε Αμερική, ο καθένας με ένα όπλο, με σιωπηλό τον πρωθυπουργό. Γίνεται ένα παιχνίδι που η ΝΔ υποδύεται το Κέντρο και μιθριδατίζει την κοινωνία στην άκρα δεξιά και στην οικονομία και στο κοινωνικό κράτος και στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου», δήλωσε επί λέξει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ (στην εκδήλωση του S&D), θέτοντας ως στόχο να ανατραπεί αυτή η κατάσταση «που δημιουργεί μια ιδεολογική ηγεμονία βαθιά συντηρητική και βαθιά επικίνδυνη».

Μία ημέρα νωρίτερα, μετά τις αναφορές Σαμαρά ότι η ΝΔ μετατράπηκε σε «υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ με μπλε χρώμα» θέλησε να υπερασπιστεί την παρακαταθήκη του Κώστα Σημίτη. Ενός πολιτικού με θετικό αποτύπωμα στο κεντρογενές ακροατήριο, το οποίο έχει ψηφίσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που φέρεται να τον εκτιμούσε για το μεταρρυθμιστικό του έργο (είχε παραστεί και στην εκδήλωση τιμής το Νοέμβριο του 2023 αλλά και στην κηδεία του πέρυσι τον Ιανουάριο).

Καλώντας σε μία σύγκριση του τότε με το τώρα είπε: «20 χρόνια μετά την κυβέρνηση Σημίτη θυμόμαστε τη γέφυρα στο Ρίο- Αντίρριο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το μετρό, την Αττική Οδό, την Εγνατία Οδό, το ευρώ, την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από εκείνη την εποχή, -με τα όποια λάθη της-, έχουμε να θυμηθούμε πολλά θετικά για την πατρίδα μας. Θέλω να σκεφτείτε: μετά από 20 χρόνια θα έχουμε να σκεφτούμε κάτι ανάλογο ως έργο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Όχι», εκτίμησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι ο ισχυρισμός Σαμαρά είναι άστοχος και την περίοδο Σημίτη παρά τα λάθη, έγινε κι ένα τεράστιο εθνικό και πατριωτικό έργο, «ενώ σημερινή περίοδο Μητσοτάκη έχουμε μόνο ζημιά, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά και ατιμωρησία».

Κεντροαριστερά «κοιτάει» ο Δούκας - Στο Συνέδριο το ξεκαθάρισμα

Την ίδια στιγμή, η στρατηγική της προσέγγισης του Κέντρου, τον κρατά σε απόσταση από μια αριστερόστροφη πορεία, όπως τον καλεί ο Χάρης Δούκας, προκρίνοντας διάλογο ακόμη και με το υπό δημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε (OT FORUM) το «ναι» στις συνεργασίες στην Κεντροαριστερά, καλώντας σε διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, “τώρα σε ουδέτερο χρόνο”, ώστε -όπως εξήγησε- να υπάρξουν συγκλίσεις, μέτωπα και παρεμβάσεις. «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει ξεκάθαρη θέση, ότι δε φοβόμαστε τον διάλογο, αρκεί να έχουμε καθαρές προτάσεις», ήταν η απάντηση στην ερώτηση αναφορικά με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα για νέο φορέα.

Στον αντίποδα και ως φαίνεται αυτή θα είναι μια από τις «συγκρούσεις» του επικείμενου συνεδρίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πείθεται από τις φωνές για διάλογο με κόμματα της Αριστεράς πριν τις εκλογές, αφού πιστεύει ότι αυτό θα προκαλέσει «φόβο» σε όλα τα υπόλοιπα εκλογικά κοινά που ενδιαφέρουν το ΠΑΣΟΚ, κάτι που θα επιδίωκε να συμβεί ο κ. Μητσοτάκης.

«Διάλογος (με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης) υπάρχει στη Βουλή, γι’ αυτό έχουμε πάρει κοινές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα όταν το επιτάσσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να δώσει μάχη γιατί μπορεί να αντικαταστήσει τη ΝΔ. Δεν φοβίζει, έχει στελέχη και συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει ότι θα έχουμε πολιτική αλλαγή και θα πάμε σε πολιτική περιπέτεια, αυτό είναι το στοίχημα του κ. Μητσοτάκη, τι λέει; Εγώ ή χάος. Κι επειδή το ΠΑΣΟΚ δεν προκαλεί χάος προσπαθεί με κάθε δυνατό τρόπο να «χτυπήσει» το ΠΑΣΟΚ», κατέληξε, αναρωτώμενος γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει «χτυπήσει» ποτέ τον κ. Βελόπουλο, ο οποίος «παίρνει ψήφους από τη δεξιά πτέρυγα της ΝΔ;».

Υπάρχει ωστόσο κι ένα πεδίο συμφωνίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τον δήμαρχο Αθηναίων, έστω κι αν ο δεύτερος επιθυμεί να αποτελέσει και ψήφισμα του συνεδρίου. Ο λόγος για την απόρριψη της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, θέση που επαναλαμβάνει σε κάθε δημόσια παρέμβασή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως έκανε και χθες λέγοντας ότι στόχος του είναι η ΝΔ να πάει στην αντιπολίτευση και χαρακτηρίζοντας στρατηγικούς αντιπάλους «το πολιτικό σύστημα που διοικεί σήμερα τη χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας με τον κ. Καμμένο», μια αναφορά που επαναφέρει εμμέσως τη γραμμή του διμέτωπου αγώνα.