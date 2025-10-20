Ανδρουλάκης: Με το βλέμμα στο Κέντρο και σε τρεις «δεξαμενές» - Τι λένε Διαμαντοπούλου και Δούκας

Μια βασική αρχή λέει ότι η πολιτική δεν είναι πάντα αριθμοί και νούμερα και οι θέσεις των κομμάτων δεν καθορίζονται μόνο από τις δημοσκοπήσεις. Ακόμη όμως και ηγεσίες που δεν θέλουν να το παραδεχτούν δημοσίως, δε μπορούν να κλείσουν εντελώς τα μάτια, ειδικά στα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, που περιέχουν κρίσιμα δεδομένα για τα δυνητικά ακροατήρια ψηφοφόρων.

Στο ΠΑΣΟΚ , υποστηρίζουν ότι ακολουθούν μια στρατηγική βασισμένη σε προγραμματικές αρχές και συλλογικές αποφάσεις. Όπως σημειώνουν, ο ρόλος μας δεν είναι να σχολιάζουμε γενικώς τις δημοσκοπήσεις αλλά να παίρνουμε θέση για τα προβλήματα και να καταθέτουμε προτάσεις επίλυσής τους. Ωστόσο, παραδέχονται ότι μελετούν ενδελεχώς τα δημοσκοπικά ευρήματα, θεωρώντας τα χρήσιμα εργαλεία για την αποτύπωση των απόψεων της κοινωνίας επί διάφορων πολιτικών ζητημάτων.

Υπό το πρίσμα αυτό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του flash.gr, στην Χαριλάου Τρικούπη προσαρμόζουν την τακτικη τους, καταρχάς, με βάση το αίτημα της πολιτικής αλλαγής που καταγράφεται σε ολοένα και περισσότερες έρευνες. Ένα αίτημα – σύνθημα, το οποίο σημειώνουν ότι μπήκε στην πολιτική συζήτηση από το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη. Ανάμεσα στις πολλές τέτοιες δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα στέκονται στην πιο πρόσφατη (MRB για OPEN), όπου στο ερώτημα για το εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία, το 69,5% ζητά αλλαγή στην εξουσία και το 26,4% πως πρέπει να παραμείνουν. Ενδεικτικά είναι τα όσα δήλωσε σχετικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας ότι «το ενδεχόμενο νέας εκλογής του κ. Μητσοτάκη τρομάζει το 70% της κοινωνίας, που πιστεύει πως δεν πάει άλλο με αυτήν την πολιτική».

Αναποφάσιστοι και απέχοντες

Το δεύτερο στοιχείο που βάζουν στο μικροσκόπιο είναι το περίπου 20% των πολιτών (με κάποιες αποκλίσεις από μέτρηση σε μέτρηση) π.χ. Opinion Poll για Action24 όπου ήταν στο 19,4%. Το κοινό αυτό, επισημαίνουν, περιμένει να ακούσει ρεαλιστικές προτάσεις για την καθημερινότητά του και γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ πρέπει να επιμείνει προγραμματικά και τεκμηριωμένα, προκειμένου να τους πείσει.

Η μεγαλύτερη και κρισιμότερη δεξαμενή όλων είναι όμως αυτή των πολιτών που δεν προσέρχονται καθόλου στην κάλπη των εκλογών. Για να καταλάβει κανείς το εύρος του εν λόγω ακροατηρίου, αρκεί μια ματιά στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών: Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, τον Ιούνιο του 2023 ψήφισαν μόλις 5.266.032 εγγεγραμμένοι, δηλαδή σχεδόν 800.000 λιγότεροι από τους 6.061.040 των εκλογών του Μαΐου του ίδιου έτους, καθιστώντας το λεγόμενο «κόμμα της αποχής» μια διόλου ευκαταφρόνητη δύναμη.

Στις αναλύσεις που κάνουν στην Χαριλάου Τρικούπη, πολλοί διπλασιάζουν τον αριθμό αυτής της δεξαμενής, ανάμεσά τους ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος δείχνοντας προς τα που πρέπει να στραφεί το ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει: «Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο από τους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα στην αποχή. Δεν έχουν βρει κάποιο κόμμα να εμπιστευτούν για να ψηφίσουν.

Πολλοί από αυτούς μπορεί να έδειχναν και μία ανοχή στον κ. Μητσοτάκη παλαιότερα που τώρα μοιάζει να εκλείπει σιγά σιγά. Γι’ αυτό το έχω επισημάνει ότι τώρα είναι ένα εύφορο έδαφος για να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουμε αυτή την περίφημη διεύρυνση από τα Αριστερά μέχρι τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη και έτσι να πορευτούμε σε μία νικηφόρα πορεία. Αυτή είναι η στρατηγική».

Γιατί Κέντρο

Σε επίπεδο πολιτικής κατεύθυνσης, στην Χαριλάου Τρικούπη διατείνονται ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνεται στο γενικό σύνολο των πολιτών που θέλουν μια διαφορετική διακυβέρνηση, παρ’ όλα αυτα επιλέγουν να παίξουν Κέντρο για δύο λόγους. Αφ’ ενός, διότι διακρίνουν ότι η κυβέρνηση επιχειρώντας να προσεγγίσει τα ακροατήρια δεξιότερα της ΝΔ, όπως φαίνεται με την απόφασή της για τον Άγνωστο Στρατιώτη στον απόηχο της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, αφήνει ζωτικό χώρο στο ΠΑΣΟΚ. Αφ’ ετέρου, διότι και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το εγχείρημα Τσίπρα, είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχουν προβάδισμα στους κεντρώους ψηφοφόρους (Pulse για ΣΚΑΙ όπου οι κεντρώοι επιλέγουν σε ποσοστό 28% Ανδρουλάκη και μόλις 12% Τσίπρα).

Συμφωνίες και διαφωνίες

Στο ζήτημα αυτό, απολύτως σύμφωνη εμφανίζεται η Άννα Διαμαντοπούλου , η οποία προ μηνός είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν στην προσπάθειά της να υποστηρίξει ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να παραμείνει θεσμικό κόμμα και δεν πρέπει να υποκύψει στον πειρασμό του λαϊκισμού α λα ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, είχε αναφερθεί άστοχα στην Μαρία Καρυστιανού και στο κίνημα «Δεν έχω Οξυγόνο».

Σε άλλο πνεύμα κινείται ο Χάρης Δούκας, ο οποίος μιλώντας πρόσφατα στο Action24 είχε διατυπώσει την άποψη ότι για να κάνει το ΠΑΣΟΚ τη δημοσκοπική εκτίναξη, πρέπει να κινηθεί κινηματικά και να εξηγήσει στον κόσμο πως μπορεί να δημιουργήσει μία προοδευτική κατεύθυνση. «Για να μπορέσουμε να απευθυνθούμε στα κοινωνικά κινήματα, στον κόσμο που διαδηλώνει, που είναι έξω στους δρόμους, στα νέα παιδιά να μας ακούσουν και να μας στηρίξουν», είχε πει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Αυτά τα θέματα και πολλά περισσότερα θα αποτελέσουν τις πιο φλέγουσες εστίες και τα κεντρικά διακυβεύματα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εκτιμάται ότι θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο, κάτι που θα οριστικοποιηθεί στην πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ πιθανότατα εντός της εβδομάδας.