Βιβλίο Τσίπρα: Προ των πυλών οι προδημοσιεύσεις

Δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο στην πολιτική ζωή της χώρας, ένα μεγάλο τμήμα της -για να μην πω όλο- να περιμένουν ένα βιβλίο. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει και ένας πρωθυπουργός να γράφει βιβλίο ενώ είναι ενεργός πολιτικά και όλοι -σχεδόν- οι πρωταγωνιστές να βρίσκονται εν ζωή – κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να επιβεβαιώσουν ή και να διαψεύσουν τα όσα θα γράφει.

Μαθαίνω, πάντως, ότι σύντομα θα αρχίσουν οι προδημοσιεύσεις, κάτι που σημαίνει ότι η συγγραφική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα θα μας απασχολήσει για έναν μήνα, τουλάχιστόν, για τα καλά. Αν και κάποια «πουλάκια» μου είχαν μεταφέρει ότι τα πρώτα αποσπάσματα θα παρουσιαστούν αρχικά από τις ιστορικές εφημερίδες της χώρας, άκουσα ότι μπορεί να υπάρξει έκπληξη.

Δηλαδή, οι προδημοσιεύσεις να γίνουν από μεγάλο, πολύ μεγάλο διεθνές Μέσο Ενημέρωσης, με μεγάλη παρεμβατικότητα, το οποίο έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον. Έτσι, τουλάχιστον, ισχυρίζεται ένας «κατάσκοπος» μου που κινείται μόνιμα περιμετρικά της λεωφόρου Αμαλίας.

Ενδιαφέρον, πάντως, θα έχει το ποια αποσπάσματα θα επιλέξει να δώσει πρώτα στη δημοσιότητα. Και ειδικά στο αν θα συμπεριλάβει τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2023.