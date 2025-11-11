Πήρε δύναμη από τα φασολάκια της μαμάς

Φουριόζος και ανεβασμένος γύρισε στην Αθήνα ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την Κρήτη, (όπου πήγε να παρουσιάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την οπλοκατοχή), όπως παρατήρησαν οι δημοσιογράφοι στην εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που μίλησε χθες το απόγευμα.

«Γυρίσατε πολύ μαχητικός», σχολίασε η συνάδελφος Δήμητρα Κρουστάλλη στο τέλος της διαλογικής συζήτησης που είχαν, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να παραδέχεται ότι «με τάισε η μαμά μου και πήρα δυνάμεις»!

Όσο για το φαγητό που μαγείρεψε η μητέρα Πόπη και εκτόξευσε τη διάθεση του κ. Ανδρουλάκη: Φασολάκια Λασιθίου! Ταπεράκι πήρες, πρόεδρε;