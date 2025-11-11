Ο Μητσοτάκης είδε τη συνέντευξη Σαμαρά - Τι κατάλαβαν στο Μέγαρο Μαξίμου

Πολλή κουβέντα έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά το πέρας της προβολής της μαραθώνιας συνέντευξης Σαμαρά προχθές στον ΑΝΤ1.

Όπως έμαθα, το…επίδικο ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους επιτελείς του ήταν κατά πόσον η κυβέρνηση έπρεπε να απαντήσει στους μύδρους, που εξαπέλυσε ακόμη μία φορά ο πρώην πρωθυπουργός. Τελικώς επεκράτησε η άποψη ότι οι επικρίσεις Σαμαρά πηγάζουν περισσότερο από προσωπική εμπάθεια του πρώην πρωθυπουργού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λιγότερο από υπαρκτές διαφωνίες επί της ασκούμενης πολιτικής, εξ ου και προτιμήθηκε το ουδέν σχόλιο.

Εξάλλου και σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης δεν είναι λίγοι οι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη που εμφανίζονται μάλλον δύσπιστοι ως προς το κατά πόσον ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει τελικώς στην ίδρυση νέου κόμματος.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι ο Μεσσήνιος πολιτικός θα το σκεφτεί μία και δύο και τρεις φορές, προτού διαβεί το Ρουβίκωνα, καθώς, όπως έλεγαν το πολιτικό του παρελθόν είναι βεβαρημένο καθώς και ότι…το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού.

Διαφορετική είναι η άποψη αρκετών στελεχών στο ευρύτερο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, που θεωρούν ότι ο κ. Σαμαράς βρίσκεται κατ' ουσίαν στην τελική ευθεία της δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα ερμηνεύοντας την προχθεσινή παρέμβαση του ως προάγγελο σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.

Μάλιστα, έμπειρος παράγοντας της Κεντροδεξιάς διέκρινε μία διαφορά εν συγκρίσει με την εποχή της Πολιτικής Άνοιξης: τότε ο κ. Σαμαράς επιχειρούσε να απευθυνθεί σε ευρύτερα ακροατήρια με μάλλον πενιχρές επιδόσεις. Τώρα ο πολιτικός λόγος του είναι πιο στοχευμένος σε ένα συντηρητικό, αμιγώς κεντροδεξιό κοινό. Στόχος του, όπως επιμένει ο ίδιος αξιωματούχος, είναι να διεισδύσει όσο το δυνατόν περισσότερο στα δεξιά της ΝΔ, αλλά και να «σκουπίσει» κόμματα και σχηματισμούς στα δεξιά του κυβερνώντος κόμματος.

Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, του Αντώνη Σαμαρά είναι να…σηκώσει από το καναπέ ένα σημαντικό τμήμα από το ένα εκατομμύριο και πλέον ψηφοφόρους, που έστρεψαν την πλάτη τους στη Νέα Δημοκρατία κατά τις Ευρωεκλογές του 2023 και έκτοτε εμφανίζονται διστακτικοί να επιστρέψουν στην πολιτική τους κοίτη.