ΠΑΣΟΚ: Μεγάλη καμπάνια για το Συνέδριο και μέτρα για την «Ιθάκη» του Τσίπρα

Στις ράγες έχει αρχίσει πλέον να μπαίνει η διεξαγωγή του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ , έστω κι αν η ακριβής ημερομηνία παραμένει σε εκκρεμότητα. Την ίδια ώρα, στην Χαριλάου Τρικούπη φροντίζουν να κόψουν τις γέφυρες και παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα έναντι του Αλέξη Τσίπρα και των δικών του πρωτοβουλιών, κάνοντας λόγο για «πισωγύρισμα» και πρόσωπα και πολιτικές που «ζυγίστηκαν και κρίθηκαν ελλιποβαρείς».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ. πριν από μία εβδομάδα, προσδιόρισε το χρονοδιάγραμμα, λέγοντας ότι θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2026 και όπως έχει γράψει εγκαίρως το flash.gr, ο μήνας που φωτογραφίζει ως επικρατέστερο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ο Μάρτιος (6-7, 14-15 ή 21-22 Μαρτίου).

Σήμερα το απόγευμα στις 5 στην Χαριλάου Τρικούπη θα συνεδριάσει για πρώτη φορά η Οργανωτική Γραμματείας υπό τον γραμματέα της Κ.Ο.Ε.Σ., Ιωάννη Βαρδακαστάνη, σε μία προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις ενός ρεαλιστικού και κοινά αποδεκτού οδικού άξονα με ορίζοντα τις αρχές της άνοιξης του νέου έτους, οπότε και ο σχεδιασμός για το συνέδριο.

Όπως έλεγε κορυφαία κομματική στον flash.gr, ο προγραμματισμός δράσης περιλαμβάνει πανηγυρική συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΚΟΕΣ (διευρυμένη Κεντρική Επιτροπή) περί τα τέλη Νοεμβρίου. Να σημειωθεί εδώ και έχει τη σημασία του λόγω του ανταγωνισμού ισχύος στον προοδευτικό αντιπολιτευόμενο χώρο, ότι για τις 3 Δεκεμβρίου έχει οριστεί η παρουσίαση της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ θέλει να βρίσκεται με τις δικές του πρωτοβουλίες σταθερά ένα βήμα μπροστά από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ίδιο πλαίσιο της προσυνεδριακής διαδικασίας, προβλέπεται η εκτύπωση και διανομή φυλλαδίου για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, μέσω καμπάνιας στα social media αλλά και κλιμακίων σε όλη τη χώρα. Ο προσυνεδριακός διάλογος προτείνεται να διεξαχθεί σε τρεις φασεις με την τελευταία να αφορά την εκλογή συνέδρων. Σκοπός είναι -αν δεν προκύψουν εμπόδια ή απρόοπτα- όλα να έχουν ολοκληρωθεί ως Καθαρή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, ώστε το ύστατο βήμα να είναι το συνέδριο του Μαρτίου. Πάντως, στη σημερινή συνεδρίαση της Οργανωτικής Γραμματείας δεν προβλέπεται οριστικοποίηση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, όπως διαβεβαίωναν πηγές με γνώση των εσωτερικών διεργασιών.

Ψυχολογική «ανάσα»

Σε ό,τι αφορά τέλος το γενικότερο πολιτικό περιβάλλον, στην Χαριλάου Τρικούπη διάβασαν με ικανοποίηση -περισσότερο ως ψυχολογική τόνωση για την κομματική βάση – τη δημοσκόπηση (Interview για Political) που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να προηγείται της ΝΔ σε 4 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, ενώ θέτοντας για ακόμη μία φορά τις διαχωριστικές γραμμές με την πλευρά Τσίπρα και στέλνοντας μήνυμα σε όσους προκρίνουν τον διάλογο μαζί του, ξεκαθάριζαν μέσω του Κώστα Τσουκαλά (Παραπολιτικά):

«Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια. Νέα πρόσωπα με σύγχρονες θέσεις ή «πισωγύρισμα» που δεν βοηθάει τη χώρα με πρόσωπα και πολιτικές που κρίθηκαν, ζυγίστηκαν και σε μεγάλο βαθμό βρέθηκαν ελλιποβαρείς».