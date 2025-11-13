Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη σε Κυβέρνηση: «Γκεμπελισμός» και αδιαφορία για αγροτικό τομέα και Βορίζια

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας την για «γκεμπελισμό» και αδιαφορία για τον αγροτικό τομέα, καθώς και για όσα συμβαίνουν στα Βορίζια, εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η ομιλία του διεκόπη απότομα λόγω του «κόφτη».

Αντιπαράθεση για τις «δικαιολογημένες» ανθρωποκτονίες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε στο ερώτημα της κυβέρνησης περί «δικαιολογημένων» ανθρωποκτονιών, κατηγορώντας τη ΝΔ, τον κ. Μαρινάκη και τον κ. Φλωρίδη ως «αρχηγό του τάγματος των γεννιτσάρων της ΝΔ» για «γκεμπελισμό».

«Πού και πότε είπαμε για δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες; Μετέφερα την αγωνία του Ηρακλείου», υπογράμμισε ο κ.Ανδρουλάκης.

Ανεβάζοντας τους τόνους, επέκρινε την κυβέρνηση ότι εμφανίζει ως βεντέτες τη σύγκρουση παρανόμων και κατηγόρησε ότι «κοροϊδεύει τον λαό της Κρήτης», λέγοντας ότι θα απαγορεύσει το «πιστολίδι» ενώ αυτό είναι κακούργημα από νόμο του 2011. Τόνισε δε πως: «Απέναντι στους γκεμπελίσκους υπάρχει ο ορθός λόγος, η λογική χωρίς ζώνες ανομίας στην Κρήτη».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παραμένει «βουβός» για τα γεγονότα στα Βορίζια, όπως και για τις «αθλιότητες της προπαγάνδας του κ. Γεωργιάδη» σχετικά με το αμερικανικό μοντέλο υγείας.

Αγροτικός τομέας: «Μνημόνιο ανικανότητας» και κίνδυνος απώλειας κονδυλίων

Σε σχέση με τα έκτακτα μέτρα κατά της ευλογιάς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «Μνημόνιο ανικανότητας και ατιμωρησίας», τονίζοντας ότι λόγω της κυβερνητικής πολιτικής «ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει να μπει σε Μνημόνια».

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική για τους ρυθμούς αντίδρασης:

Επεσήμανε την απάντηση του Επιτρόπου, σύμφωνα με την οποία η έγκριση του action plan είναι ευθύνη της Ελλάδας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν την «πειράζει που σας λέει ψεύτες».

Σχολίασε ότι η κυβέρνηση κινείται με ρυθμούς «Ferrari» μόνο όταν πρόκειται να συγκαλύψει και να στηρίξει δικούς της, ενώ για τον αγροτικό κόσμο «πάτε με ρυθμούς χελώνας».

Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για απώλεια 210 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις και πιθανή νέα μείωση κονδυλίων εάν δεν πληρωθεί ο Νοέμβριος.

Καταλήγοντας, πρότεινε την υιοθέτηση Χάρτας Αγροτικής Αναγέννησης και διαβεβαίωσε αγρότες και κτηνοτρόφους ότι, σε αντίθεση με την Κυβέρνηση που τους εξαπάτησε, η στήριξή τους είναι προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ.