Τι σημαίνει τελικά «Βεντέτα» - Ας δούμε τι γράφουν δυο μεγάλα λεξικά

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται από χθες η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή μια αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ - με αφορμή τα Βορίζια και την οπλοκατοχή - για τα «εγκλήματα τιμής» και τις «βεντέτες».

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε πως «βεντέτα σημαίνει έγκλημα τιμής» και ότι «πολλές φορές εμφανίζεται κάτι ως βεντέτα ενώ δεν είναι βεντέτα αλλά είναι ένα έγκλημα που αφορά συμμορίες που χτυπιούνται».

Αυτή η φράση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυβέρνησης και έναν «πόλεμο» ανακοινώσεων με τον Παύλο Μαρινάκη να ζητά καταρχάς από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει τι εννοεί με τη συγκεκριμένη φράση.

Ακολούθησε η Χαριλάου Τρικούπη που αντέδρασε έντονα μιλώντας για διαστρέβλωση της αλήθειας, ψέμματα και γκεμπελισμούς μέχρι που κάπου εκεί μπήκε στη μέση και ο Γιώργος Φλωρίδης που βγήκε στον ΑΝΤ1 και δήλωσε πως «η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη του ξέφυγε και ήταν για να μη δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα, είτε όχι».

Τι γράφουν δυο μεγάλα λεξικά για τη «Bεντέτα»

Ας ανατρέξουμε σε δυο μεγάλα και γνωστά λεξικά για να δούμε ετυμολογικά πως ορίζεται η λέξη «βεντέτα».

Σύμφωνα με το Μέγα Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας του Δ. Δημητράκου:

Φόνος προς εκδίκησιν φονευθέντος συγγενούς

Σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

