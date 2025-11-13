Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αρχιεπισκοπή: Τα δώρα του Ιερώνυμου στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις εθιμοτυπικές επισκέψεις σε πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Μετά τις πρώτες επισκέψεις σε πολιτικά πρόσωπα σειρά έχουν οι θρησκευτικές αρχές του τόπου. Το μεσημέρι της Πέμπης μετέβη στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών για την πρώτη -εθιμική- συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Δημήτρης Καπάνταης/Intime

Η υποδοχή που της επιφυλάχθηκε ήταν εξόχως τιμητική, με την πρέσβη να υποδέχεται στην είσοδο ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπή Επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ κατευθύνθηκε στον πρώτο όροφο όπου βρίσκεται το γραφείο του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Αν και η πρώτη επίσκεψη ήταν εθιμοτυπική, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για ανθρωπιστικά θέματα αλλά και τις δυνατότητες διμερούς συνεργασίας μεταξύ της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

«Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω, ο Θεός να σας ευλογεί» είπε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

«Θεωρώ πως είναι μια υπέροχη ευκαιρία και ευλογία να βρεθώ κοντά στην Εκκλησία της Ελλάδος και να γνωρίσω από κοντά το έργο της», δήλωσε η πρέσβης, υπογραμμίζοντας ότι η Εκκλησία επιτελεί σπουδαίο έργο, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα. Τόνισε ακόμη ότι επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλει με κάθε τρόπο που μπορεί να φανεί χρήσιμη.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι «ένας από τους λόγους που επέλεξα να υπηρετήσω στην Ελλάδα είναι το μοναδικό πνεύμα ανεξιθρησκίας, αλλά και ταυτόχρονα βαθιάς θρησκευτικής πίστης που χαρακτηρίζει τον λαό σας».

Το αίτημα του Ιερώνυμου προς τον Τραμπ για το Σινά

Από την πλευρά του, ο κ. Ιερώνυμος καλωσόρισε την πρέσβη των ΗΠΑ, της ευχήθηκε «να περάσετε καλά στην Ελλάδα» και εξέφρασε την ευχή η συνάντησή τους να είναι αποδοτική. Παράλληλα, εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη της Πρέσβειρας τονίζοντας την διαχρονική σχέση φιλίας που έχει η Ελλάδα με την Αμερική. Ζήτησε να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο και να τον παρακαλέσει να βοηθήσει, ώστε να τελειώσουν οι πόλεμοι και οι διχασμοί, ιδιαίτερα στη Μονή Σινά, που είναι ένα Κέντρο της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού και βρίσκεται στην πρώτη θέση των ενδιαφερόντων του.

Δημήτρης Καπάνταης/Intime

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρότι δεν είναι βαπτισμένη χριστιανή ορθόδοξη φαίνεται να έχει μελετήσει σε βάθος την ορθόδοξη παράδοση και την επιρροή που έχει η ορθόδοξη πίστη στην ελληνική κοινωνία. Κατά την τελετή στον Λευκό Οίκο για την 25η Μαρτίου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου είχε κάνει το σημείο του σταυρού με το ορθόδοξο τυπικό.

Μετά την συνάντηση η Πρέσβειρα δήλωσε: «Είχαμε μία θαυμάσια συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Του διαβίβασα τους χαιρετισμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τον διαβεβαίωσα για τη συμπαράσταση της χώρας μας και εμού προσωπικά στις δραστηριότητες και στο πλούσιο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Πέρα από τις προσωπικές ιστορίες που μοιραστήκαμε, τον διαβεβαίωσα ότι μπορεί να υπολογίζει στη διαρκή συμπαράσταση και συμμετοχή μου στο έργο που αναπτύσσει η Εκκλησία της Ελλάδος, στις διάφορες κοινότητες, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα για τους πλέον ευάλωτους συνανθρώπους μας και θα είμαι πραγματικά ευτυχής να συμβάλλω σε αυτές τις δραστηριότητες του Μακαριωτάτου και της Εκκλησίας».

Τα δώρα του Ιερώνυμου στην πρέσβη

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την συνάντηση έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών της Αρχιεπισκοπής, ενώ ο κ. Ιερώνυμος την δώρισε την αγγλική έκδοση του βιβλίου του για τη μονή του Οσίου Λουκά στην Βοιωτία, μια χρυσή εικόνα της Παναγίας με την υπογραφή του, καθώς και ένα αργυρό σκεύος.

Δημήτρης Καπάνταης/Intime

Δημήτρης Καπάνταης/Intime