«Θα ήθελα να πάμε μαζί»: Το μοναστήρι που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θέλει να επισκεφθεί με τον Ιερώνυμο

Διαβασμένη για την βαθιά επίδραση της ορθόδοξης πίστης αλλά και της βυζαντινής κληρονομίας στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία αλλά και την παράδοση του λαού μας εμφανίστηκε η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Μάλιστα, κατά την πρώτη της εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο εξέφρασε αυθόρμητα την επιθυμία της να γνωρίσει από κοντά την βυζαντινή κληρονομιά της χώρας.

«Θα ήθελα να πάμε μαζί» είπε με ενθουσιασμό την ώρα που ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος της δώρισε την αγγλική έκδοσή του βιβλίου του για το μοναστήρι του Οσίου Λουκά στην Βοιωτία.

Δημήτρης Καπάνταης/Intime

Ο «βυζαντινός» Παρθενώνας

Το μοναστήρι του Οσίου Λουκά στο Στείρι της Βοιωτίας είναι ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία στην Ελλάδα. Τα ψηφιδωτά που έχουν διασωθεί ανήκουν στη μέση βυζαντινή περίοδο και θεωρούνται εφάμιλλα σε αισθητική αξία με τα ψηφιδωτά που ακόμα σώζονται στην Κωνσταντινούπολη. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής και περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από κοινού με τα άλλα δύο σωζόμενα μοναστήρια της μεσοβυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, τη Νέα Μονή και τη Μονή Δαφνίου.

Eurokinissi

Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μονή ήταν ξακουστή σε όλο το Βυζάντιο για την πολυτελή της διακόσμηση, η οποία απλωνόταν σε όλες τις επιφάνειες. Εκτός από τα τείχη, τη γλυπτική, τα χρυσά και αργυρά πινάκια, τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά (εξαιρετικά εντυπωσιακά στις κοίλες επιφάνειες, το εσωτερικό κοσμούσαν εικόνες, πολυέλαιοι, μεταξωτές κουρτίνες και υφάσματα βωμών (αντιμήνσια). Μόνο ένα τμήμα τους σώζεται σήμερα στη θέση του, κυρίως οι χρωματιστές επενδύσεις των μαρμάρων και τα κιγκλιδώματα των παραθύρων. Παρά τις απώλειες το Καθολικό «δίνει την καλύτερη εντύπωση που μπορεί να αποκομίσει κανείς οπουδήποτε σήμερα για τη μορφή του εσωτερικού ενός ναού τους πρώτους αιώνες μετά το τέλος της Εικονομαχίας».

Χρήστος Μπόνης/Eurokinissi

Η διαχρονική σχέση των αμερικανών πρέσβεων με το Βυζάντιο

Πολλοί από τους προκατόχους της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα είχαν αντιληφθεί τον σημαίνοντα ρόλο που παίζει στην ελληνική ιδιοσυγκρασία η παράδοση, η θρησκευτική πίστη και η βυζαντινή κληρονομία.

Οι πρέσβεις Ντέιβιντ Πιρς, Τζέφρι Πάϊατ και Τζορτζ Τσούνης -για να μιλήσουμε για τους πιο πρόσφατους- είχαν μια βιωματική σχέση με την ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Μάλιστα και οι τρεις είχαν επισκεφθεί το Άγιο Όρος, τα Μετέωρα αλλά και πολλές βυζαντινές εκκλησίες κατά την θητεία τους στην Ελλάδα.

Μπορεί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – λόγω των γνωστών περιορισμών και του αβάτου- να μην μπορεί να επισκεφθεί το Άγιο Όρος, αλλά η πρώτην της αυθόρμητη επιθυμία να επισκεφθεί το μοναστήρι του Οσίου Λουκά δείχνει -αν μη τι άλλο- ότι θα κινηθεί στα διπλωματικά χνάρια των προκατόχων της.